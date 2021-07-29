Daha önce duyulmadı! Su-57'lere çok konuşulacak özellik

29 Temmuz 2021 Perşembe 08:01 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 08:01

Suhoy Tasarım Bürosu kokpit departmanı yöneticisi Nikita Dorofeyev, Rus askeri dergi Arsenal Oteçestva'ya demecinde gelecekte pilotların beşinci nesil Su-57 avcı uçağını göz hareketleriyle kontrol etme imkanına sahip olacaklarını söyledi.

Sistemin bu yönde geliştirilmek üzere iyi bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Dorofeyev, "Bu zor bir şey. İnsanın gözbebeği sürekli hareket ediyor, alanı tarıyor. Bu bilinçsizce yapılıyor, kendimiz bile bunu fark etmiyoruz" diye konuştu.

Bununla birlikte şimdiden geliştirilmiş prototiplerin olduğunu, kısa bir eğitim sonrasında bir bakışla düğmelere basılabildiğini ve avcı uçağının kokpitindeki çok işlevli ekranlarda görüntülenen gösterge çerçevelerinin seçilebildiğini anlatan tasarımcı, aynı zamanda sistemin şimdilik yerde kurulan stantta iyi çalıştığını, fakat 'uçuş halinde her şeyin oldukça zorlaştığını' ifade etti.

Su-57'lerin ara yüzünün geliştirilmesi için bir başka seçeneğin de sesli kontrol olduğunu anlatan Dorofeyev, şu anda sisteme ezberlenmiş cümleleri değil, bağlamı anlamasını öğretmenin üzerinde çalışıldığını, böylece pilotların ekstrem koşullarda tam olarak hangi kelimeleri söylemesi gerektiğini hatırlamasına gerek kalmayacağını vurguladı.

'SİVİL UÇAKLARDA ARTIK BUNA BENZER SİSTEMLER KULLANILIYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uzman ayrıca çok katmanlı görüntülemelerin oluşturulmasını, onların interaktif ve daha bilgilendirici hale getirilmesini sağlayan dokunmatik ekranları ve alternatif gerçeklik ögelerini anlatarak, şunları söyledi: "Örneğin kötü görüş koşullarında (avcı uçağının kokpitinde) aynı göstergelerde ya da kaska takılı hedef belirleme ve görüntüleme sisteminde arazi engebeleri, pist ve diğer yer objeleri ek olarak görüntülenir. Sivil uçaklarda artık buna benzer sistemler kullanılıyor."

Dorofeyev, alternatif gerçeklik sisteminin uçağın farklı kısımlarına yerleştirilecek olan kızılötesi dahil optik kameraların oluşturduğu teknik görüş sistemi ile birleştirileceğini, bu sayede puslu hava koşullarında pilot için daha iyi görüş sağlanmış olacağını ifade etti.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostech bünyesindeki Birleşik Motor Şirketi'ne bağlı Suhoy şirketi tarafından geliştirilen beşinci nesil çok amaçlı avcı uçağı Su-57, yakın ve uzak çatışmalarda tüm hava hedeflerini imha etmek, düşmanın hava savunma sistemlerini aşarak kara ve su yüzeyindeki hedefleri vurmak üzere tasarlandı. Uçağın ilk uçuşu 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşti.

Su-57 jetleri 2020 sonunda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil oldu. 2028'e kadar toplam 76 avcı uçağının orduya teslim edilmesi planlanıyor.