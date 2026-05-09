Dakikada bin atımla dron avlayacak! 6 namlulu BARAN sahneye çıktı





Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, insansız sistemler, anti-dron çözümleri ve yakın hava desteği konularına odaklanan savunma sanayisi ürünleri geliştiren HAN Sistem, sergilediği stratejik ürünlerle dikkati çekti.

Fuarda, şirketin sergilediği yeni nesil silah podları, otonom araçlar ve patentli anti-dron sistemi BARAN öne çıktı.

Yakın muharebe anti-dron sistemi BARAN, operasyonlar için geliştirilen, 6 namlulu ve elektrik tahrikli sistem, dakikada 1000 atım kapasitesine sahip silah, radar ve yapay zeka (AI) destekli hedef tespit sistemiyle 100-200 metre etkili menzil sunuyor.

Havadan karaya silah podu sistemi KARAHAN da yakın hava desteği operasyonları için tasarlanan, insanlı ve insansız platformlara uyarlanabiliyor. CKR-503 Gatling tipi silah entegreli sistem, 400 adet mühimmat kapasitesi barındırıyor.

Zorlu arazi şartları için tasarlanan 4x4 otonom taktik kara aracı KANGAL ise insansız hava ve kara araçlarının operasyonlarıyla uyumlu olarak 500 kilometre operasyonel menzil ve 300 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sunuyor.

"BARAN, ANTİ-DRON SİLAH SİSTEMİ OLARAK NİHAİ ÇÖZÜM"

HAN Sistem Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sektöründe teknoloji ürünleri tasarlamak ve üretmek hedefiyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Günümüz savaş alanında dron tehditlerinin yeni bir konsept ortaya çıkardığını ve hedeflerini bu alana yönelttiklerini vurgulayan Bilgin, "Radara yakalanmayan, alçak irtifada seyreden ve çoklu operasyon yürütebilen dronlara karşı, çok alçak irtifada hava savunma sistemleri, av fişekleri ve her birinin içerisinde 50 çekirdek bulunduran yüksek atış oranına sahip döner namlulu silah sistemleri bizim çözümümüzdür." dedi.

Geliştirdikleri sistemlerin uluslararası alanda da tescillendiğine dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Tasarladığımız BARAN silah sistemiyle dünya patentini almış durumdayız. BARAN, özellikle bir anti-dron silah sistemi olarak nihai çözümü ortaya getirecek gibi görünüyor. Mekanik testlerini tamamladık, atış testleri aşamasındayız. Henüz Silahlı Kuvvetler envanterine girmiş değil ama atış testlerini tamamladıktan sonra çok dikkat çekici bir ürün olarak piyasaya süreceğiz. Yabancı potansiyel müşterilerin çok ilgisini çeken bir ürün."

4 SANİYELİK REAKSİYON SÜRESİ İÇİN YAPAY ZEKA DEVREDE

Melih Han Bilgin, insansız hava araçlarının havada birbirleriyle savaşmasının günümüz muharebe ortamının bir gerçeği olduğunu aktararak, bu kapsamda insan gücüne ihtiyaç duymayan, tamamen elektronik tetikli sistemler tasarladıklarını bildirdi.

Sistemlerde yapay zekanın kritik bir rol üstlendiğinin altını çizen Bilgin, "Karar verme mekanizmalarından insanı tamamen çıkartmış değiliz ama yapay zeka daha ağırlıklı karar mekanizmalarına doğru yöneliyor. Çok alçak irtifadan gelen dronlara karşı tespit etme, tanımlama ve önlem almayla ilişkili toplam süremiz 4 saniye kadar. Bu 4 saniye süre içerisinde tanımlamanız, teşhis etmeniz ve önlemi almanız gerekir. 4 saniyede bu işi yapabilmenin tek yolu bilgisayar destekli çözümlemeler üretmektir." ifadelerini kullandı.

Şirketin AR-GE süreçleri ve hedefleri hakkında da bilgi veren Bilgin, öncelikli odaklarının işin teknik tarafını hızlıca çözümlemek olduğunu vurguladı.

Bilgin, şirket olarak başardıklarının büyük potansiyelleri gösterdiğini belirterek, "Dünyada özellikle alçak irtifa anti-dron sistemleri konusunda bir teknoloji ve çözüm merkezi olmak somut hedefimiz. Dron savaşlarının olduğu her yer bizim ürünlerimizin pazar alanıdır." değerlendirmesinde bulundu.