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Savunma

DARPA'dan geleneksel mimariye meydan okuyan konsept! Tamamen insansız

DARPA'nın 'insansız savaş gemisi projesi NOMARS' mimarisiyle dikkat çekiyor. Geminin ortaya çıkan konsept çizimleri, 'Yıldız Savaşları' filmi serisinden 'İmparatorluk Yıldız Destroyeri'ne benzetildi.

star.com.tr08 Mayıs 2020 Cuma 00:33 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 00:33
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ABD ordusu için yüksek teknolojili silahlar geliştiren Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), isansız savaş gemisi üretme çalışmalarına devam ediyor. DARPA'nın projesindeki savaş gemisinin konsept çizimleri, “Yıldız Savaşları” serisinden İmparatorluk Yıldız Destroyeri'ne benzetildi.

DARPA'nın en yeni robotik projesi ilk kez Ocak ayında Defense News tarafından yayınlanan bir haberle konuşulmaya başlandı.

Yüksek teknolojili insansız savaş gemisi projesi, geleneksel deniz mimarisi paradigmasına meydan okuyor.

Savaş gemisi, hiçbir fonksiyonunda insan unsuru bulunmadığı için insansız/denizcisiz 'NOMARS' adıyla anılıyor. İnsansız projenin, boyut, maliyet, tedarik, operasyon, sürdürülebilirlik, deniz güvenliği, olumsuz şartlara dayanıklılık ve gizlilik gibi bir çok konuda önemli avantajlar sağlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca insan konforu ve güvenliği dikkate alınmadan tasarlanan projede, alan daha verimli kullanıldı.

DARPA Taktik Teknoloji Ofisi Başkanı Mike Leahy, C4ISRNet'in bu haftaki yıllık konferansında NOMARS savaş gemisi çalışmalarından söz etti.

Leahy, sanal ortamda gerçekleşen toplantıda, projenin diğer ABD Donanması çalışmalarından ayrı olarak ilerlediğini söyledi.

Leahy, 'NOMARS' savaş gemisindeki 'tamamen insansız' olma özelliğinin, kabul görüp görmeyeceği konusundaki endişelerini dile getirerek, 'Bu riskli bir çaba. Bunu yapabilir miyiz, bilmiyoruz. Projenin bitip bitmeyeceğini bilmiyoruz. Bir edinme programını doğrudan buna bağlamak istemezsiniz.' dedi.

Bununla birlikte, DARPA projesinin bazı kaynaklarca paylaşılması, başta bilim kurgu meraklıları olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

Çünkü DARPA'nın projesi, kama şekli ve üst çıkıntıları ile Yıldız Savaşları filminin 'İmparatorluk Yıldız Destroyeri'ne benziyordu.

Kullanıcılar, iki geminin de görsellerini yan yana koyarak, paylaştı.

star.com.tr

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