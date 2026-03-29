İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Değeri 1 milyar Euro! 39 adet F-16 savaş uçağını alacaklar
Değeri 1 milyar Euro! 39 adet F-16 savaş uçağını alacaklar

Orta Doğu'da artan gerilim sonrası ülkeler savaş uçağı envanterini yenilemek için kollarını sıvadı. Son olarak Ürdün'den son dakika F-16 savaş uçağı hamlesi geldi. Ürdün yönetimi, 39 adet F-16 savaş uçağı için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP29 Mart 2026 Pazar 15:01
ABONE OL

Orta Doğu'da askeri dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme gündemde. Ürdün'ün, toplam değeri yaklaşık 1 milyar euroyu bulan 39 adet F-16 savaş uçağı satın almayı planladığı iddiaları uluslararası savunma çevrelerinde dikkat çekiyor. Söz konusu alımın gerçekleşmesi halinde, ülkenin hava kuvvetlerinde ciddi bir modernizasyon süreci başlamış olacak.

39 ADETLİK F-16 SAVAŞ UÇAĞI TAKVİYESİ

F-16 savaş uçağı, çok amaçlı kullanım kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile dünya genelinde en yaygın kullanılan savaş uçakları arasında yer alıyor. Ürdün'ün bu platformu tercih etmesi, hem operasyonel etkinliğini artırma hem de mevcut filoyu yenileme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre olası F-16 savaş uçağı anlaşması, Ürdün'ün sınır güvenliğini güçlendirme, terörle mücadele kapasitesini artırma ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcılığını yükseltme hedefleriyle doğrudan bağlantılı. Aynı zamanda, bu tür bir tedarik süreci ülkenin Batılı müttefikleriyle olan askeri iş birliğini de pekiştirebilir.

Öte yandan, F-16 savaş uçağı anlaşmasının finansmanı ve teslimat takvimi gibi detaylar henüz netlik kazanmış değil. Savunma analistleri, ekonomik koşullar ve jeopolitik gelişmelerin sürecin ilerleyişinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Bölgedeki diğer ülkelerin de hava kuvvetlerini modernize etme çabaları göz önüne alındığında, Ürdün'ün F-16 savaş uçağı alımı, Orta Doğu'daki askeri rekabetin yeni bir boyut kazanmasına neden olabilir. Gelişmeler, önümüzdeki dönemde uluslararası savunma gündeminde yakından takip edilecek gibi görünüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.