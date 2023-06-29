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Savunma

Değeri 15 milyar dolar: Patriotlar için resmen onay verildi

ABD, Polonya'ya 48 adet Patriot M903 Füze Fırlatma Rampası ile 644 adet Patriot PAC-3 MSE füzesinin de yer aldığı savunma paketine onay verdi. Söz konusu anlaşmaya göre Polonya, ABD'ye 15 milyar dolar ödeme gerçekleştirecek. Bu anlaşma aynı zamanda Polonya tarihinin en büyük silah sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.

IHA29 Haziran 2023 Perşembe 22:23 - Güncelleme:
Değeri 15 milyar dolar: Patriotlar için resmen onay verildi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Polonya'ya 15 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemi satacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi satışını onayladığını duyurdu.

Bakan Blaszczak, 48 adet Patriot M903 Füze Fırlatma Rampası, 644 adet Patriot PAC-3 MSE Füzesi, 48 adet Lançer Arayüz Verbağı Kitini (LINK), 12 adet Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensörü (LTAMDS), 12 adet LTPS enerji besleme sistemi ve birçok ekipmanı içeren satışın bedelinin 15 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Söz konusu 15 milyar dolar değerindeki satışın Polonya hava savunma sisteminin güçlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunu ifade eden Blaszczak, bir sonraki adım olarak ABD Kongresi'nin onayını beklediklerini söyledi.

DEĞERİ 15 MİLYAR DOLAR

Söz konusu 15 milyar dolar değerindeki silah satış paketi Polonya tarihindeki en büyük silah sözleşmesi olacak. Polonya'nın bugüne kadar imzaladığı en yüksek bedelli sözleşme, 2018 yılında yine ABD ile imzaladığı 208 Patriot füzesi ve 16 adet seyyar füze rampasını kapsayan 4,75 milyar dolarlık sözleşme olarak biliniyor.

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