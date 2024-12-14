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Savunma

Değeri 2.8 milyar sterlin: 12 adet Eurofighter Typhoon için yeni anlaşma

Katar, 12 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacağını kamuoyuna açıkladı. Daha önceden 24 Eurofighter Typhoon jeti alacağını duyuran Katar, bu sipariş ile birlikte bu sayıyı 36'ya çıkarmış oldu. Söz konusu ek paketin Katar'a olan maliyetinin ise yaklaşık 2.8 milyar sterlin olduğu öğrenildi.

Star Gazetesi14 Aralık 2024 Cumartesi 21:32 - Güncelleme:
Değeri 2.8 milyar sterlin: 12 adet Eurofighter Typhoon için yeni anlaşma
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Katar, savunma yeteneklerine bir yenisini daha eklemek için Eurofighter Typhoon savaş uçağını sipariş etmişti. Söz konusu bu karar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i ziyareti sonrasında duyuruldu.

Katar tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ile Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri arasındaki mevcut ortaklığın 2030 yılının sonrasına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

EK 12 ADET EUROFİGHTER TYPHOON UÇAĞI ALACAKLAR

Yapılan açıklamada, Katar ve Birleşik Krallık pilotların her iki ülkede eğitim, tatbikatlar ve mezuniyet süreçleriyle yeteneklerini geliştirmeye devam etmelerini sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu iş birliğini desteklemek amacıyla Katar'ın ek 12 adet Eurofighter Typhoon uçağı satın alacağı bilgisi de paylaşıldı.

DEĞERİ YAKLAŞIK 2.8 MİLYAR STERLİN

Yaklaşık 2.8 milyar Sterlin değerindeki sözleşme, BAE Systems'ın Samlesbury ve Warton'daki üretim tesislerine fayda sağlayarak bu önemli tesislerde operasyonların devamlılığını garanti altına alacak. Bu yeni sipariş, Katar'ın 2017 yılında 5.6 milyar Euro ile satın aldığı 24 adet Typhoon savaş uçağına ek olarak geliyor ve Fransız Rafale ve Amerikan F-15QA uçaklarını içeren çeşitli filosunu daha da genişletmesine olanak tanıyor.

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