Katar, savunma yeteneklerine bir yenisini daha eklemek için Eurofighter Typhoon savaş uçağını sipariş etmişti. Söz konusu bu karar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i ziyareti sonrasında duyuruldu.

Katar tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ile Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri arasındaki mevcut ortaklığın 2030 yılının sonrasına kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Katar ve Birleşik Krallık pilotların her iki ülkede eğitim, tatbikatlar ve mezuniyet süreçleriyle yeteneklerini geliştirmeye devam etmelerini sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu iş birliğini desteklemek amacıyla Katar'ın ek 12 adet Eurofighter Typhoon uçağı satın alacağı bilgisi de paylaşıldı.

Yaklaşık 2.8 milyar Sterlin değerindeki sözleşme, BAE Systems'ın Samlesbury ve Warton'daki üretim tesislerine fayda sağlayarak bu önemli tesislerde operasyonların devamlılığını garanti altına alacak. Bu yeni sipariş, Katar'ın 2017 yılında 5.6 milyar Euro ile satın aldığı 24 adet Typhoon savaş uçağına ek olarak geliyor ve Fransız Rafale ve Amerikan F-15QA uçaklarını içeren çeşitli filosunu daha da genişletmesine olanak tanıyor.