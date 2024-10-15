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Savunma

Değeri 336 milyon avro: Eurofighter Typoon'lar yola çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon avro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımıştı. Söz konusu haberlerin hemen ardından Türkiye'nin Eurofighter Typoon savaş uçağı alımına engel koyan Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi. ABD'de yer alan bir haberde de Türkiye'nin Eurofighter Typoon'ları birkaç yıl içinde teslim alabileceği bildirildi.

Star.com.tr15 Ekim 2024 Salı 18:34 - Güncelleme:
Değeri 336 milyon avro: Eurofighter Typoon'lar yola çıkıyor
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Almanya'nın uzun süredir devam eden engeli kaldırmasının ardından Türkiye, 40 Eurofighter Typhoon çok amaçlı uçağı edinmeye çok yakın.

Almanya'nın engeli kaldırmasının ardından ise Türkiye'nin Eurofighter Typoon alımı dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan bir habere ilk iki düzine jetin birkaç yıl içinde teslim edilebileceği belirtilirken, anlaşmanın toplam değerinin ise 5,6 milyar dolar civarında olacağı iddia edildi.

Eurofighter Typhoon'ların son derece yetenekli bir uçak olduğu vurgulanan haberde Türkiye'nin bu teslimatların ardından hava kabiliyetlerini daha da artıracağına dikkat çekildi.

İLK EUROFİGHTER TYPOON'LAR BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Çokuluslu havacılık firması Airbus da anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk iki düzine Eurofighter Typhoon'un birkaç yıl içinde teslim edilebileceğini, kalan 16 uçağın ise ileriki aşamalarda üretileceğini duyurdu.

Eurofighter Typhoon, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin hava kuvvetlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca Avusturya, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan da uçağı benimsedi.

İLK AŞAMADA 24 SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK

Teknik görüşmelerin ardından Almanya'nın da satışa nihai onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.

Eurofighter savaş uçaklarının tedarik edilmesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez AESA radara sahip uçaklar girmiş olacak.

Uzmanlar, Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar geçecek süreçte en uygun çözümün Eurofighter olacağını vurguluyor.

40 UÇAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir süre önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye, İngiltere ve İspanya ile görüşerek 40 adet Eurofighter temini çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar" demişti.

Uzun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı.

Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon avro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımıştı.

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