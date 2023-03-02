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Savunma

Değeri 619 milyon dolar: F-16 füzelerinin satışına onay verildi

ABD, Tayvan'a, F-16 savaş uçaklarında kullanılan füze satışına onay verdi. Söz konusu anlaşma ile beraber Tayvan, ABD'den 619 milyon dolar değerindeki füzeleri teslim alacak.

AA2 Mart 2023 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
Değeri 619 milyon dolar: F-16 füzelerinin satışına onay verildi
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AGM-88B HARM" tipi 100 anti-radar füzesi ile "AMRAAM" tipi 200 havadan havaya füzenin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" kaydedildi.

ABD yapımı F-16 savaş uçaklarında kullanılan söz konusu füze ve donanımlar, ABD'li savunma şirketleri Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.

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