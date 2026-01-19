Norveç'in savunma alanında kritik bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Norveç basınında yer alan haber göre, hükümetin hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla 1000 adet Mistral füzesi satın almak için harekete geçtiği öne sürüldü. Söz konusu alımın maliyetinin ise yaklaşık 1 milyar Euro olacağı belirtildi.

Savunma kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, bu hamle Norveç'in özellikle kısa menzilli hava savunma sistemlerinde yaşadığı kapasite ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor. Artan bölgesel güvenlik riskleri ve NATO çerçevesindeki yükümlülükler, Oslo yönetimini yeni yatırımlara yöneltti.

MİSTRAL FÜZESİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Mistral füzesi, alçak irtifa tehditlerine karşı etkili olması, taşınabilir yapısı ve yüksek isabet oranıyla dikkat çekiyor. Avrupa ülkeleri tarafından yaygın şekilde kullanılan sistem, helikopterler, insansız hava araçları ve savaş uçaklarına karşı etkili bir çözüm sunuyor.

NORVEÇ'İN SAVUNMA STRATEJİSİ

Norveç'in son yıllarda savunma bütçesini kademeli olarak artırdığı biliniyor. Uzmanlara göre, Kuzey Avrupa'daki jeopolitik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan güvenlik ortamı, ülkeyi hava savunmasına daha fazla yatırım yapmaya itti.

Norveç'in daha önce Ukrayna'ya Mistral füzesi desteği sağlaması da bu sistemlere olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yeni alım gerçekleşirse, Norveç envanterindeki en büyük kısa menzilli hava savunma yatırımlarından biri hayata geçirilmiş olacak.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, iddialar Norveç kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.