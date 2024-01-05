Değeri tam 10 milyar 240 milyon dolar: Türkiye'den büyük başarı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformunda, savunma ve havacılık sanayisinin 2023 yılında yaptığı sözleşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEĞERİ TAM 10 MİLYAR 240 MİLYON DOLAR



"Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı savunma ve havacılık sanayisi ihracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı. Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz."