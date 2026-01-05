Asya'da askeri dengeleri kökten sarsabilecek bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Çin'in, Rusya ile 10 milyar dolar değerinde 12 adet S-400 hava savunma füzesi alımı için pazarlıklara başlayacağı iddia edildi.

S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ MASADA

Kulislerde konuşulan iddialara göre Çin, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla S-400 hava savunma füzesi için yeniden Rusya'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce de S-400 sistemiyle ilgilendiği bilinen Pekin yönetiminin, bu kez çok daha kapsamlı bir anlaşma hedeflediği öne sürülüyor.

Askeri kaynaklara dayandırılan iddialarda, görüşmelerin 12 adet S-400 hava savunma füzesi bataryasını kapsadığı ve toplam maliyetin yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, bu hamle Çin'in bugüne kadar yaptığı en büyük S-400 alımlarından biri olacak.

Uzmanlara göre S-400 hava savunma füzesi, uzun menzili, yüksek irtifa kabiliyeti ve aynı anda çok sayıda hedefi vurabilme özelliğiyle dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Bu nedenle S-400, sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik bir güç unsuru olarak da dikkat çekiyor.

Çin'in S-400 hava savunma füzesi için Rusya ile yeniden masaya oturacağı iddiası, ABD ve Batılı ülkelerde de yakından takip ediliyor. Daha önce S-400 satın alan ülkelerin yaptırımlarla karşı karşıya kalması, bu sürecin küresel boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, S-400 hava savunma füzesi odaklı bu olası anlaşmanın Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengelerini ciddi şekilde etkileyeceği yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki günlerde Çin ve Rusya'dan gelecek açıklamalar merakla beklenirken, S-400 cephesindeki bu iddia şimdiden dünya gündemine oturmuş durumda. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde S-400 hava savunma füzesi, küresel savunma denkleminde bir kez daha başrol oynayacak.