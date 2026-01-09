Orta Doğu'da dengeleri etkileyebilecek dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Mısır'ın, envanterinde bulunan ve artık yaşlanan F-16 savaş uçaklarının yerine Eurofighter savaş uçakları satın almaya hazırlandığı öne sürüldü. İddialara göre Kahire yönetimi, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 10 adet Eurofighter için temaslarını hızlandırdı.

F-16'LARIN YERİNİ EUROFİGHTER MI ALACAK?

Uzun yıllardır hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan F-16'ların modern muharebe sahasında yetersiz kalmaya başladığı değerlendirmesi yapan Mısır'ın, rotasını Avrupa'ya çevirdiği konuşuluyor. Bu kapsamda çok rollü yapısı, gelişmiş radar sistemleri ve hava-hava üstünlüğüyle öne çıkan Eurofighter savaş uçakları, Kahire'nin yeni tercihi olabilir.

AVRUPA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

İddialar doğru çıkarsa, Mısır'ın bu hamlesi yalnızca askeri değil, siyasi açıdan da önemli sonuçlar doğurabilir. Eurofighter konsorsiyumunda yer alan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ile savunma alanındaki iş birliğinin derinleşmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu olası anlaşmanın Mısır'ın Batı ile savunma ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceğine dikkat çekiyor.

BÖLGESEL DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Eurofighter savaş uçakları, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki hava gücü dengesini etkileyebilecek kapasiteye sahip. Bu nedenle Mısır'ın böyle bir alım yapması, bölgedeki birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, savunma ve güvenlik çevrelerinde geniş yankı uyandırmış durumda. Gözler şimdi Kahire'den ve Eurofighter üretici ülkelerinden gelecek olası açıklamalara çevrildi.