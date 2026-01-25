Ortadoğu'da dengeleri etkileyebilecek yeni bir savunma hamlesi gündemde. İddialara göre Mısır, uzun süredir gündeminde olan F-16 savaş uçağı alımını artan maliyetler ve operasyonel kısıtlamalar nedeniyle rafa kaldırdı. Kahire yönetiminin bunun yerine Fransa üretimi Rafale savaş uçağı için temaslarını hızlandırdığı ileri sürülüyor.

F-16 MALİYETİ VE KISITLAMALAR ETKİLİ OLDU

Savunma kulislerinde yer alan bilgilere göre Mısır, F-16 paketinde yer alan bakım, modernizasyon ve mühimmat maliyetlerini yüksek buldu. Ayrıca ABD'nin ihracat sürecinde uyguladığı teknik ve siyasi kısıtlamaların da bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor. Bu durumun, Mısır'ı alternatif platformlara yönelttiği belirtiliyor.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI ÖN PLANA ÇIKTI

Bu süreçte öne çıkan platform ise Rafale savaş uçağı oldu. Çok rollü yapısı, gelişmiş radar sistemleri ve hava-hava ile hava-yer görevlerindeki etkinliğiyle bilinen Rafale'lerin Mısır Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına daha uygun olduğu ifade ediliyor. Fransa ile yapılması muhtemel yeni anlaşmanın kapsamının geniş olacağı ve modern silah sistemlerini de içereceği öne sürülüyor.

10 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA İDDİASI

İddialara göre Rafale savaş uçağı tedarikinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Bu rakama uçakların yanı sıra eğitim, bakım, lojistik destek ve mühimmat paketlerinin de dahil olduğu konuşuluyor. Resmi makamlar tarafından henüz doğrulama gelmezken, savunma çevreleri anlaşmanın bölgesel askeri dengeleri etkileyeceğini değerlendiriyor.

BÖLGESEL DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlar, Mısır'ın Rafale savaş uçağı tercihini kesinleştirmesi halinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki hava gücü dengelerinin yeniden şekillenebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda artan askeri modernizasyon hamleleri, Kahire'nin savunma stratejisinde daha bağımsız bir çizgi izlediği şeklinde yorumlanıyor.

15 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor