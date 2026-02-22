Son günlerde savunma kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kuzey Afrika'nın önemli askeri güçlerinden biri olan Cezayir'in yaklaşık 10 milyar dolar karşılığında 10 adet Patriot füzeleri sistemi satın alacağı öne sürüldü. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, hem bölgesel güvenlik dengeleri hem de küresel savunma piyasası açısından büyük yankı uyandırdı.

Patriot füzeleri, ABD merkezli savunma devi Raytheon Technologies tarafından geliştirilen ve birçok ülke tarafından kullanılan gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak biliniyor. Teknik adıyla MIM-104 Patriot, balistik füzelere, seyir füzelerine ve savaş uçaklarına karşı etkili bir savunma kalkanı sağlıyor.

İddialara göre Cezayir'in satın almayı planladığı 10 adet Patriot füzeleri bataryasının toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olabilir. Bu rakam; eğitim, mühimmat, radar sistemleri, lojistik destek ve uzun vadeli bakım paketlerini de kapsıyor olabilir.

Cezayir, uzun yıllardır savunma harcamalarına ciddi bütçe ayıran ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle hava savunma alanında farklı sistemler kullanan ülkenin, Patriot füzeleri gibi ABD menşeli bir sistemi tercih etmesi, savunma tedarik politikasında dikkat çekici bir değişim anlamına gelebilir.

Şu ana kadar ne Cezayirli yetkililerden ne de üretici firmadan resmi bir doğrulama gelmiş değil. Bu nedenle 10 milyar dolarlık Patriot füzeleri iddiası henüz kesinleşmiş bir anlaşma olarak değerlendirilmiyor.

Ancak savunma kulislerinde dolaşan bu haber, Patriot füzeleri sistemlerinin küresel ölçekte ne kadar kritik bir savunma unsuru olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Eğer Cezayir gerçekten 10 adet Patriot füzeleri sistemini satın alırsa, bu hamle sadece bir silah alımı değil; aynı zamanda güçlü bir stratejik mesaj olarak yorumlanacaktır. Patriot füzeleri, günümüzde hava savunmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor ve böyle bir yatırım, ülkenin askeri kapasitesinde ciddi bir sıçrama anlamına gelir.