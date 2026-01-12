İSTANBUL 3°C / -1°C
  Değeri tam 12 milyar dolar! 12 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor
Savunma

Değeri tam 12 milyar dolar! 12 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor

ABD yapımı Patriot hava savunma füzesi için son dakika gelişmesi yaşandı. Dünyadaki birçok ülke yaşanan çatışmalardan sonra önlem almaya çalışıyor. Son olarak Avrupa ülkesinin 12 adet Patriot hava savunma füzesi için ABD ile pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 14:16
Değeri tam 12 milyar dolar! 12 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor
ABONE OL

Kuzey Avrupa'da dengeleri değiştirecek bir savunma hamlesi gündemde. Norveç'in, hava sahasını güçlendirmek amacıyla Patriot hava savunma füzeleri satın almak için ABD ile masaya oturduğu iddia edildi. Uluslararası savunma çevrelerinde yer alan bilgilere göre Oslo yönetiminin, 12 adet Patriot sistemi için yaklaşık 12 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.

HAVA SAVUNMASINDA KRİTİK ADIM

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da güvenlik kaygılarının artması, ülkeleri hava savunma sistemlerine yöneltti. Bu kapsamda Norveç'in de uzun menzilli ve yüksek irtifa tehditlerine karşı etkili olan Patriot hava savunma füzeleri ile savunma kapasitesini ciddi ölçüde artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

ABD İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

İddialara göre olası anlaşma, ABD'li savunma devi Raytheon'un üretimini yaptığı Patriot sistemlerini kapsıyor. Norveç'in NATO yükümlülükleri çerçevesinde bu alımı gerçekleştirmek istediği, sistemlerin hem balistik füzelere hem de hava araçlarına karşı kullanılacağı ifade ediliyor.

AVRUPA'DA PATRİOT YARIŞI

Son dönemde Almanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerin de Patriot hava savunma füzeleri envanterlerini genişletmesi dikkat çekiyor. Norveç'in bu adımı atması halinde, Kuzey Avrupa hava savunma ağının önemli ölçüde güçleneceği değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Norveç Savunma Bakanlığı'ndan henüz iddialara ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken, anlaşmanın hayata geçmesi durumunda bunun ülke tarihindeki en pahalı savunma yatırımlarından biri olacağı konuşuluyor.

Gözler şimdi Oslo'dan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

  Patriot hava savunma sistemleri
  Norveç

