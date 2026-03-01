Kuzey Afrika'da dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir iddia gündemde. Fas'ın, envanterini güçlendirmek amacıyla 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçeyi gözden çıkardığı öne sürüldü. Savunma çevrelerinde konuşulan bu gelişme, bölgedeki askeri rekabeti yeniden alevlendirebilir.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Çok rollü görev kabiliyetiyle bilinen F-16 savaş uçakları, hava-hava ve hava-yer operasyonlarında yüksek performans sunmasıyla öne çıkıyor. ABD üretimi olan ve dünya genelinde birçok ülke tarafından kullanılan bu uçaklar, modern aviyonik sistemleri ve güçlü motor yapısıyla dikkat çekiyor.

Fas Hava Kuvvetleri'nin hali hazırda aktif olarak kullandığı F-16 savaş uçakları bulunuyor. Olası yeni alımın, mevcut filonun genişletilmesi ya da modernizasyon sürecinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

1,2 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA YATIRIMI

İddialara göre Fas, 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçe planlaması yaptı. Bu rakam; uçakların yanı sıra mühimmat, bakım paketi, eğitim ve lojistik destek gibi kalemleri de kapsayabilir.

Savunma analistlerine göre bu tür bir yatırım, Fas'ın hava gücünü önemli ölçüde artırabilir. Özellikle modern radar sistemleri ve hassas güdümlü mühimmat entegrasyonu ile F-16 savaş uçakları, bölgesel caydırıcılık açısından kritik rol oynayabilir

Kuzey Afrika'da özellikle Cezayir ile yaşanan askeri rekabet göz önüne alındığında, Fas'ın F-16 savaş uçakları alımına yönelmesi stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hava üstünlüğü, modern savaş doktrinlerinde belirleyici unsurların başında geliyor.

Yeni nesil radar, gelişmiş silah sistemleri ve elektronik harp kabiliyetiyle donatılmış F-16 savaş uçakları, Fas'ın savunma kapasitesini ciddi biçimde yukarı taşıyabilir.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI'NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

* Çok rollü görev kabiliyeti

* Yüksek manevra yeteneği

* Gelişmiş radar ve aviyonik sistemler

* Geniş mühimmat entegrasyonu

* NATO standartlarına uyum

* Bu özellikler sayesinde F-16 savaş uçakları, uzun yıllardır dünyanın en çok tercih edilen savaş platformlarından biri olmayı sürdürüyor.

Şu ana kadar Faslı yetkililerden ya da ABD kanadından resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak savunma kulislerinde konuşulan bu iddia, Fas'ın hava gücünü güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım atabileceğine işaret ediyor.