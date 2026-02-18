ABD basınında yer alan iddialara göre Kanada, 14 adet F-35 savaş uçağı satın almak için Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yeni diplomatik ve askeri girişimlere hazırlanıyor. Gelişme, Kuzey Amerika savunma hattında dikkat çekici bir adım olarak yorumlandı.

ABD medyasında çıkan haberlere göre Ottawa yönetimi, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla F-35 savaş uçağı tedarik sürecini hızlandırmayı planlıyor. İddiaya göre ilk etapta 14 uçak için resmi temasların başlatılması gündemde. Bu satışın bedelinin ise 1,2 milyar doları bulması bekleniyor.

F-35 savaş uçağı, beşinci nesil savaş teknolojisi, düşük görünürlük kabiliyeti ve çok rollü operasyon yetenekleriyle öne çıkıyor. Uçaklar, ABD merkezli savunma devi Lockheed Martin tarafından üretiliyor ve NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok müttefik tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Kanada'nın bu adımı, kıta savunma iş birliği ve NATO yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilirken, aynı zamanda artan küresel güvenlik risklerine karşı hava gücünü modernize etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlara göre F-35 savaş uçağı alımı, Kanada'nın savunma kapasitesini ciddi şekilde artırabileceği gibi, ABD ile askeri entegrasyonu da daha ileri seviyeye taşıyabilir. Gözler şimdi Ottawa'nın resmi açıklamasına çevrilmiş durumda.