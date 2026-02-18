İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,762
  • EURO
    51,8176
  • ALTIN
    6935.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Değeri tam 1,2 milyar dolar! F-35'lerin askeri üsse inmesi an meselesi
Savunma

Değeri tam 1,2 milyar dolar! F-35'lerin askeri üsse inmesi an meselesi

Kuzey Amerika ülkesinde son dakika F-35 savaş uçağı adımı geldi. ABD ile F-35 savaş uçağı pazarlığına oturmayı planlayan Kuzey Amerika ülkesi 14 adet savaş jetini filosuna katmak istiyor. Değerinin ise 1,2 milyar dolar olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Değeri tam 1,2 milyar dolar! F-35'lerin askeri üsse inmesi an meselesi
ABONE OL

ABD basınında yer alan iddialara göre Kanada, 14 adet F-35 savaş uçağı satın almak için Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yeni diplomatik ve askeri girişimlere hazırlanıyor. Gelişme, Kuzey Amerika savunma hattında dikkat çekici bir adım olarak yorumlandı.

KANADA'DAN 14 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

ABD medyasında çıkan haberlere göre Ottawa yönetimi, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla F-35 savaş uçağı tedarik sürecini hızlandırmayı planlıyor. İddiaya göre ilk etapta 14 uçak için resmi temasların başlatılması gündemde. Bu satışın bedelinin ise 1,2 milyar doları bulması bekleniyor.

F-35 savaş uçağı, beşinci nesil savaş teknolojisi, düşük görünürlük kabiliyeti ve çok rollü operasyon yetenekleriyle öne çıkıyor. Uçaklar, ABD merkezli savunma devi Lockheed Martin tarafından üretiliyor ve NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok müttefik tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Kanada'nın bu adımı, kıta savunma iş birliği ve NATO yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilirken, aynı zamanda artan küresel güvenlik risklerine karşı hava gücünü modernize etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Uzmanlara göre F-35 savaş uçağı alımı, Kanada'nın savunma kapasitesini ciddi şekilde artırabileceği gibi, ABD ile askeri entegrasyonu da daha ileri seviyeye taşıyabilir. Gözler şimdi Ottawa'nın resmi açıklamasına çevrilmiş durumda.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.