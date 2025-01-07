İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3425
  • EURO
    36,7005
  • ALTIN
    3013.49
  • BIST100
    9972.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Değeri tam 139 milyon dolar! ASELSAN ile sözleşme imzalandı
Savunma

Değeri tam 139 milyon dolar! ASELSAN ile sözleşme imzalandı

Türk savunma sanayi devi ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında sözleşmeler imzalandı. Söz konusu sözleşmelerin maliyetinin 139 milyon 282 bin 142,43 dolar olduğu açıklandı.

AA7 Ocak 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
Değeri tam 139 milyon dolar! ASELSAN ile sözleşme imzalandı
ABONE OL

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki noktasında anlaşma imzalandı.

TOPLAM MALİYETİ 139 MİLYON DOLAR

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139 milyon 282 bin 142,43 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." denildi.

Milyonlarca dolarlık anlaşma
  • ASELSAN
  • savunma sanayi başkanlığı
  • sözleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.