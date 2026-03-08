Körfez devi, hava savunmasını güçlendirmek için 15 milyar dolarlık Patriot füzesi alımı planlıyor. Bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyebilecek bu dev anlaşmanın detayları dikkat çekiyor.

Orta Doğu'da savunma harcamaları hız kesmeden devam ederken Bahreyn'den dikkat çeken bir adım geldi. Körfez ülkesi, hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 15 milyar dolar değerinde 15 adet Patriot füzesi sistemi satın almak için harekete geçti.

Planlanan anlaşma kapsamında alınacak Patriot füzesi, gelişmiş radar sistemi ve yüksek hassasiyetli önleme kabiliyeti sayesinde özellikle balistik füze tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor. Uzmanlar, Bahreyn'in bu hamlesinin bölgedeki hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendireceğini belirtiyor.

ABD yapımı Patriot füzesi sistemi, uzun yıllardır birçok ülkenin hava savunma mimarisinin temel unsurlarından biri olarak kullanılıyor. Sistem; düşman balistik füzelerini, seyir füzelerini ve bazı hava araçlarını tespit edip imha edebilen ileri teknolojiye sahip.

Analistler, Bahreyn'in bu satın alma planının özellikle Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri ve bölgesel gerilimlerle bağlantılı olabileceğini ifade ediyor. Savunma uzmanlarına göre yeni Patriot füzesi sistemleri, ülkenin stratejik tesisleri ile kritik altyapılarının korunmasında önemli rol oynayacak.

Öte yandan bu büyüklükteki bir savunma anlaşması, Körfez'deki askeri dengeler açısından da yakından takip ediliyor. Bölgedeki birçok ülkenin son yıllarda hava savunma sistemlerine yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor.

Bahreyn'in planladığı Patriot füzesi alımı, hem savunma sanayi hem de bölgesel güvenlik politikaları açısından önümüzdeki dönemde gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.