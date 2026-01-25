Patriot hava savunma füzesi için dudak uçuklatan iddia gündeme bomba gibi düştü. Japonya'nın, 15 adet Patriot hava savunma füzesi için tam 15 milyar doları gözden çıkardığı öne sürüldü.

ABD basınında yer alan habere göre, Tokyo yönetimi artan bölgesel tehditler ve Çin ile Kuzey Kore kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle savunma bütçesinde tarihi bir hamleye hazırlanıyor. İddiaya göre Japonya, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Patriot hava savunma füzeleriyle ülke genelinde hava savunma kalkanını güçlendirmeyi hedefliyor.

Asya-Pasifik'te dengeleri değiştirebilecek bu Patriot hava savunma füzesi anlaşması, Japonya'nın savaş sonrası dönemde benimsediği savunma politikalarında ne kadar köklü bir dönüşüme gittiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu Patriot hava savunma füzelerinin yalnızca askeri üslerin değil, büyük şehirlerin ve kritik altyapıların korunmasında da aktif rol oynayacağına dikkat çekildi. İddiaya göre Patriot hava savunma füzesi anlaşması, sadece Patriot hava savunma füzesi alımını değil; radar sistemleri, komuta-kontrol altyapısı ve uzun vadeli bakım paketlerini de kapsıyor. Bu durum, toplam maliyetin neden bu kadar yüksek olduğuna dair önemli bir detay olarak öne çıkıyor.