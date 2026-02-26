Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 21 adet Eurofighter Typhoon savaş uçakları satın alacağı iddiası savunma gündeminde geniş yankı uyandırdı. Henüz resmi bir doğrulama yapılmadı ancak kulislerde konuşulan bu olası anlaşma, Ortadoğu'daki askeri dengeleri etkileyebilecek potansiyele sahip.

Peki iddia ne anlama geliyor? 21 adet Eurofighter Typhoon savaş uçakları gerçekten masada mı? İşte dikkat çeken detaylar...

EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN GÜNDEMDE?

BAE Systems liderliğinde geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçakları, 4.5 nesil çok rollü savaş jeti olarak biliniyor. Avrupa'nın en gelişmiş hava üstünlüğü platformlarından biri olan Typhoon; Mach 2 üzeri hız kapasitesi, gelişmiş AESA radar sistemi, uzun menzilli hava-hava füzeleri, yüksek manevra kabiliyeti ve modern elektronik harp altyapısı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Birçok Avrupa ülkesi ile Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkeleri bu platformu aktif olarak kullanıyor.

21 ADET EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAKLARI NE ANLAMA GELİR?

BAE'nin mevcut hava gücü ağırlıklı olarak F-16E/F Desert Falcon uçaklarından oluşuyor. Ancak son yıllarda Körfez bölgesinde artan savunma yatırımları, hava kuvvetlerinde çeşitlilik arayışını hızlandırdı.

Eğer 21 adet Eurofighter Typhoon savaş uçakları alımı gerçekleşirse Avrupa ile savunma iş birliği güçlenebilir, hava üstünlüğü kapasitesi artabilir, bölgesel caydırıcılık seviyesi yükselebilir ve karma filo yapısıyla operasyonel esneklik sağlanabilir.

Savunma analistlerine göre bu sayı, doğrudan büyük bir filo kurmak için sınırlı olsa da stratejik denge açısından kritik olabilir.

OLASI MALİYET NE KADAR?

Bir Eurofighter Typhoon'un birim maliyeti donanım ve paket içeriğine göre 90 ila 120 milyon dolar arasında değişiyor.

21 uçaklık potansiyel bir anlaşma yaklaşık 2–2.5 milyar dolar seviyesinde olabilir. Bu rakama mühimmat, eğitim ve bakım sözleşmeleri dahil değil.

RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Şu an için BAE veya üretici konsorsiyumdan doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Ancak savunma sanayii anlaşmalarında görüşmelerin uzun süre kamuoyuna yansımadan sürdürülebildiği biliniyor.

Bu nedenle 21 adet Eurofighter Typhoon savaş uçakları iddiası şimdilik savunma kulislerinde konuşulan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.