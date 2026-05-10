İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Değeri tam 3 milyar avro! AIM-120 AMRAAM füzeleri yola çıktı
Savunma

Değeri tam 3 milyar avro! AIM-120 AMRAAM füzeleri yola çıktı

Özellikle Orta Doğu hattında yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra çoğu ülke savaş hazırlığına başladı. Avrupa ülkesinden son dakika AIM-120 AMRAAM füzesi hamlesi geldi. Avrupa ülkesi, ABD'den F-35 savaş uçakları için 3 milyar avroluk AIM-120 AMRAAM füzelerini de kapsayan önemli bir anlaşma konusunda planlamasını yaptı. İşte detaylar...

AA10 Mayıs 2026 Pazar 14:01 - Güncelleme:
Değeri tam 3 milyar avro! AIM-120 AMRAAM füzeleri yola çıktı
ABONE OL
Ülkeler, toprak bütünlüğünü korumak için çalışmalara başladı. Özellikle Orta Doğu'da artan şiddetli çatışmalardan sonra birçok ülke stok havuzunu genişletmek istiyor. Son olarak Avrupa ülkesi, ABD ile F-35 savaş uçaklarında kullanılacak füze ve AIM-120 AMRAAM füzelerinin de içinde bulunduğu 3 milyar avroluk bir paket konusunda pazarlıklara başladı.

AIM-120 AMRAAM FÜZELERİ İÇİN DEV ANLAŞMA

Belçika hükümeti, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerini güçlendirmek amacıyla ABD'den yaklaşık 3 milyar avroluk füze alımı planlıyor.

Belçika gazeteleri De Tijd ve L'Echo'nun haberine göre, hükümet ABD'den toplam 3,69 milyar dolar (yaklaşık 3,13 milyar avro) değerinde silah alımı için onay talebinde bulundu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı belgelerine göre sipariş kapsamında, Amerikan savunma şirketi Raytheon tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzeleri yer alıyor.

Söz konusu füzelerin, Belçika'nın envanterindeki 45 adet F-35 savaş uçağında kullanılmasının yanı sıra NASAMS hava savunma sistemlerine de entegre edilmesi planlanıyor.

Radar güdümlü AMRAAM füzeleri, hava araçları ve diğer hava hedeflerini vurmak üzere geliştirildi. Sistem, özellikle Ukrayna'daki kullanımının ardından uluslararası kamuoyunda dikkati çekmişti.

Haberde, Belçika'nın anlaşma kapsamında Raytheon üretiminin bir bölümünü ülkeye çekmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu çerçevede, Avrupa'ya tedarik edilecek füzelerin üretimi için Limburg bölgesindeki Zutendaal'da bulunan FN Browning tesisinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Belçika'nın, daha önce büyük çaplı AMRAAM siparişleri veren Hollanda ile üretim anlaşması konusunda rekabet ettiği ifade edildi.

  • AIM-120 AMRAAM
  • F-35 savaş uçakları
  • Avrupa

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.