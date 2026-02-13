Hindistan Savunma Bakanlığı, hükümetin Savunma Tedarik Konseyinin Dassault Aviation'dan 3,25 trilyon rupi (yaklaşık 30,2 milyar avro) değerinde 114 adet Dassault Rafale savaş uçağı alımını onayladığını bildirdi. Söz konusu Rafale savaş uçağı kararının Hindistan ile Fransa arasında ticari ve teknik ayrıntılara ilişkin hükümetler arası müzakerelerin önünü açtığı belirtildi.

Önerilen çerçeve kapsamında 18 Rafale jetinin doğrudan Fransa'dan teslim edilmesi, kalan jetlerin ise Hindistan'da tamamlanması planlanıyor. Programın başlangıcında yerli parça oranının yüzde 30 seviyesinde olması, süreç ilerledikçe bu oranın yüzde 60'ın üzerine çıkarılması hedefleniyor. Üretimde devlet şirketi Hindustan Aeronautics Limited'in yanı sıra özel Hint firmalarının da yer alacağı ifade edildi.

F-35 VE SU-57'YE VETO

Yeni Delhi yönetimi, Fransız teklifini kabul ederek aynı zamanda ABD ve Rusya'nın beşinci nesil savaş uçakları F-35 Lightning II ve Su-57'ye ilişkin satış önerilerini reddetti. Savunma sanayi çevrelerinde, söz konusu gelişmiş platformların olası tedarikinin Hindistan'ın yerli Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) programını gölgede bırakabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.

Hint yetkililer, Rafale'i hava kuvvetlerinin azalan muharip kapasitesini kısa sürede güçlendirebilecek, sahada kendini kanıtlamış ve hazır bir çözüm olarak görüyor. Daha önce hava kuvvetleri için 36, donanma için ise 26 uçak alınmasına yönelik kararların, Dassault Mirage 2000, SEPECAT Jaguar ve en eski Mikoyan MiG-29 uçaklarının emekliye ayrılması beklentisi karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Hindistan'da seri üretimi yapılan tek savaş uçağı olan HAL Tejas'ın, söz konusu platformların yerini yeterli hızda doldurmasının beklenmediği ve halen hafif sınıf bir savaş uçağı olarak değerlendirildiği kaydediliyor. Bu çerçevede Rafale'in, filo büyüklüğü bakımından Sukhoi Su-30MKI'nin ardından Hindistan Hava Kuvvetlerinin ikinci ana muharip uçağı haline gelmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.