ABD, Ortadoğu'daki müttefiklerine yönelik yeni silah satışlarını onayladı. Yapılan açıklamaya göre Washington yönetimi, Körfez'deki önemli ortaklarından Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satışına yeşil ışık yaktı.

ABD'nin Patriot füzesi satışı Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye iletilen resmi bildirimlerle duyuruldu.

Yetkililer, Patriot füzesi satışının ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda değerlendirildiğini vurguladı. Açıklamada, Ortadoğu'daki devam eden çatışmaların Patriot füzesi kararının arka planında etkili olduğuna dikkat çekildi.

Özellikle Patriot füzesi satışının, Katar'ın savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edilirken, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD'nin Patriot füzesi hamlesi, Ortadoğu'daki askeri iş birliklerinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

PATRİOT FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Hava Savunma Sistemi: Patriot, sadece bir füze değil; radar, komuta kontrol ünitesi ve lançerlerden oluşan entegre bir savunma sistemidir.

Hedef Türleri: Balistik füzeler, seyir füzeleri ve düşman savaş uçaklarına karşı etkili şekilde kullanılabilir.

Yüksek Hassasiyet: Gelişmiş radar ve takip sistemleri sayesinde hedefi yüksek doğrulukla tespit edip imha edebilir.

Menzil: Kullanılan versiyona göre değişmekle birlikte, onlarca kilometre menzil içinde etkili savunma sağlar.

Hız: Yüksek hızda hareket eden tehditlere karşı hızlı reaksiyon verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Mobilite: Sistem, farklı bölgelere taşınabilir ve kısa sürede konuşlandırılabilir.

Radar Sistemi: Aynı anda birden fazla hedefi izleyip angaje olabilen güçlü bir radar altyapısına sahiptir.