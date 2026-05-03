  Değeri tam 4 milyar dolar! Patriot füzeleri resmen geliyor
Savunma

Değeri tam 4 milyar dolar! Patriot füzeleri resmen geliyor

Orta Doğu'daki ABD/İsrail-İran arasında yaşanan gerilimler bölge ülkelerini tedirgin etmeye başladı. Özellikle ABD yapımı olan Patriot füzeleri için son dakika hamlesi geldi. Füze stokunu güçlendirmek isteyen Körfez ülkesi ABD'den Patriot füzesi satın almak için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP3 Mayıs 2026 Pazar 21:14 - Güncelleme:
ABD, Ortadoğu'daki müttefiklerine yönelik yeni silah satışlarını onayladı. Yapılan açıklamaya göre Washington yönetimi, Körfez'deki önemli ortaklarından Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satışına yeşil ışık yaktı.

KATAR'DAN 4 MİLYAR DOLARLIK PATRİOT FÜZESİ HAMLESİ

ABD'nin Patriot füzesi satışı Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye iletilen resmi bildirimlerle duyuruldu.

Yetkililer, Patriot füzesi satışının ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda değerlendirildiğini vurguladı. Açıklamada, Ortadoğu'daki devam eden çatışmaların Patriot füzesi kararının arka planında etkili olduğuna dikkat çekildi.

Özellikle Patriot füzesi satışının, Katar'ın savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edilirken, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD'nin Patriot füzesi hamlesi, Ortadoğu'daki askeri iş birliklerinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

PATRİOT FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Hava Savunma Sistemi: Patriot, sadece bir füze değil; radar, komuta kontrol ünitesi ve lançerlerden oluşan entegre bir savunma sistemidir.

Hedef Türleri: Balistik füzeler, seyir füzeleri ve düşman savaş uçaklarına karşı etkili şekilde kullanılabilir.

Yüksek Hassasiyet: Gelişmiş radar ve takip sistemleri sayesinde hedefi yüksek doğrulukla tespit edip imha edebilir.

Menzil: Kullanılan versiyona göre değişmekle birlikte, onlarca kilometre menzil içinde etkili savunma sağlar.

Hız: Yüksek hızda hareket eden tehditlere karşı hızlı reaksiyon verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Mobilite: Sistem, farklı bölgelere taşınabilir ve kısa sürede konuşlandırılabilir.

Radar Sistemi: Aynı anda birden fazla hedefi izleyip angaje olabilen güçlü bir radar altyapısına sahiptir.

