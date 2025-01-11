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Savunma

Değeri tam 400 milyon dolar: Su-30'lar hava üssünde

Myanmar, Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında iki Su-30 savaş uçağını daha teslim alarak programı tamamladı. Değeri yaklaşık 400 milyon dolar olan anlaşma kapsamında ilk Su-30'lar 2022 yılında teslim edilmişti.

Akşam Gazetesi11 Ocak 2025 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Değeri tam 400 milyon dolar: Su-30'lar hava üssünde
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Dünyanın en önemli uçak üreticilerinden olan Rus yapımı Su-30 savaş uçaklarına olan ilgi artıyor. Son olarak Myanmar ile 2018'de imzalanan anlaşma kapsamındaki 6 uçaklık programın son jeti teslim edildi. Su-30 teslim töreni, ordunun 77. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sırasında Meiktila Hava Üssü Havacılık Okulu'nda yapıldı.

Moskova'nın Myanmar'a teslim ettiği üçüncü parti Su-30 sevkiyatının ilk çifti Temmuz 2022'de, ikinci çifti ise dört ay sonra gönderildi.

DEĞERİ 400 MİLYAR DOLAR

Rus yayın ajansı World Arms Trade'den yapılan açıklamaya göre satışın toplam değerinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu belirtildi.

Su-30'ların gelişinden birkaç gün önce Myanmar Donanması, Yangon'da 77. yıl dönümünü kutlarken, kutlamaları sırasında orta sınıf bir firkateynin göreve başladığı ve iki denizaltı karşıtı korvetin hizmete alındığı belirtildi.

GELİŞMİŞ FÜZELERLE DONATILDI

NATO'nun "Flanker" olarak adlandırdığı Su-30, 22 metre (72 fit) uzunluğunda, kanat açıklığı ise 15 metre (49 fit) olan bir uçak. Dahili yakıt kapasitesi 9.400 kilogram (20.723 pound), brüt ağırlığı ise 24.900 kg (54.895 pound)'dur.

Uçak, 30 milimetrelik otomatik top, güdümlü ve güdümsüz bombalar, havadan havaya, havadan karaya, gemi savar ve radyasyon savar füzeleriyle donatılmış.

Su-30, 17.000 metrenin (55.774 fit) üzerinde bir irtifa, 1.600 deniz mili (2.963 kilometre/1.841 mil) menzil ve 1.140 knot (2.111 kilometre/1.312 mil/saat) azami hız sağlayan çift yanmalı turbofan motorlarla donatılmıştır.

Şu ana kadar 10'dan fazla ülke bu jetleri kullanırken, yeni modelleri en son Hindistan ve Etiyopya'ya teslim edilmişti.

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