ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

105,5 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz günlerde ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalamıştı.

Açıklamada, 'ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır.' ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirililmişti.