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Savunma

Değeri tam 59 milyon avro! ASELSAN ile Roketsan resmen imzaladı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki neferleri ASELSAN ile Roketsan 59,1 milyon avro tutarındaki sözleşme değişikliğine imza attı. Buna göre, ASELSAN ile Roketsan söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlarını 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Değeri tam 59 milyon avro! ASELSAN ile Roketsan resmen imzaladı
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ASELSAN ile Roketsan arasında, hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında 59,1 milyon avro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN İLE ROKETSAN, 59 MİLYON AVROLUK ANLAŞMAYA İMZA ATTI

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

SSB'DEN ALINAN İZNE İSTİNADEN YAPILDI

Ayrıca, açıklamanın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı bildirildi.

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