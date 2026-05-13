ABD yapımı Patriot füzeleri için İsviçre'ye çıkarılan faturanın katlandığı ortaya çıktı. Başlangıçta yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde planlanan maliyetin, yeni taleplerle birlikte 6 milyar dolara kadar yükselebileceği öne sürüldü.

İsviçre'nin ABD'den sipariş ettiği 5 Patriot hava savunma sistemi için ilk etapta yaklaşık 2,3 milyar İsviçre fran ayrılmıştı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 3 milyar dolara denk geliyor. Ancak yeni hesaplamalarda toplam maliyetin 4,6 milyar İsviçre frangına, yani yaklaşık 6 milyar dolara çıkabileceği belirtiliyor.

İsviçre'nin özellikle uzun menzilli füze tehditlerine karşı Patriot hava savunma sistemlerini tercih ettiği belirtilirken, teslimatların ilk etapta 2027-2028 döneminde yapılmasının planlandığı aktarıldı. Ancak Ukrayna savaşı ve küresel krizler nedeniyle üretim hattındaki yoğunluk teslimat takvimini belirsiz hale getirdi.

ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri, balistik füzelere, savaş uçaklarına ve seyir füzelerine karşı kullanılan en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında gösteriliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Patriot füzelerine yönelik talebin dünya genelinde ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Menzil: Yaklaşık 70 ila 160 kilometre

İrtifa kapasitesi: 24 kilometreye kadar

Radar sistemi: Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebiliyor

Füze tipi: PAC-2 ve PAC-3 önleme füzeleri

Reaksiyon süresi: Saniyeler içinde hedef tespiti ve müdahale