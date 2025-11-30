Dünyada yaşanan gerilim dolu bir yılın ardından ülkeler savunmalarını güçlendirmek için harekete geçti. Birçok ülke envanterini daha sağlam bir hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Romanya'da artan tehlikelerden sonra harekete geçerek Fransa'da 625 milyon Euro'ya olan Mistral tipi hava savunma sistemlerini satın aldı.

Romanya yönetimi, Fransa'dan Mistral tipi hava savunma sistemlerini tedarik etmek için 625 milyon Euro tutarındaki Mistral füzesi anlaşmasında mutlu sona ulaştı. Mistral füze sistemleri, ülkenin Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Özel Operasyon Kuvvetleri'nin yeteneklerini artırarak ülkenin caydırıcı güçlerinden birisi olacak.

Fransa'yla yapılan sözleşmenin detayları da belli oldu. Bu kapsamda Bükreş yönetimi, 231 adet Mistral taşınabilir hava savunma sistemi, 934 adet Mistral füzesi sahibi olacak. Ayrıca, eğitim hizmetleri, mühimmat, bir simülatör ve tam lojistik destek sağlanarak ülke savunması güçlendirilecek.

Romanyalı yetkililer, "Tedarik Fransa tarafından koordine edilen ve Romanya'nın Belçika, Güney Kıbrıs, Estonya ve Macaristan gibi diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte taraf olduğu Avrupa Müşterek Mistral Sistemi Satın Alma girişimi kapsamında gerçekleştirilmektedir." dedi.

MİSTRAL-3 FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

MBDA'ya göre Mistral-3, farklı platformlarda muharebe sahasında kendini kanıtlamış, çok yönlü bir füze olarak öne çıkıyor. Şirket açıklamasına göre, sistem %96'nın üzerinde bir başarı oranına sahip.

Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki Mistral-3, görüntüleyici arayıcı başlık ve gelişmiş görüntü işleme yetenekleriyle donatılmış durumda. Füzenin, Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Füzesi'ne yakın performans gösterdiği değerlendiriliyor.

Sistem, "ateşle ve unut" prensibine göre kullanılıyor ve Mach 2,7 hızına ulaşabiliyor. Üç kilogramlık harp başlığı sayesinde savaş uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hedefleri sekiz kilometreye kadar etkisiz hale getirebiliyor.