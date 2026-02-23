İSTANBUL 10°C / 6°C
Savunma

Değeri tam 690 milyon dolar! 968 adet Mistral füzesi hava üssünde

Dünya ateş çemberindeyken Fransız yapımı Mistral füzeleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa ülkesinin envanter stokunu genişletmek için 968 adet Mistral füzesine talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

23 Şubat 2026 Pazartesi 19:45
Değeri tam 690 milyon dolar! 968 adet Mistral füzesi hava üssünde
Macaristan'ın, Fransız yapımı Mistral füzelerden toplam 968 adet satın alacağı ve bunun için yaklaşık 690 milyon dolar ödeyeceği ileri sürüldü.

MACARİSTAN, MİSTRAL FÜZE SATIN ALACAK MI?

Fransa, Belçika, Kıbrıs, Estonya ve Macaristan arasında 2023'te ortak bir niyet mektubu imzalanarak, bu ülkelerin birlikte Mistral tipi hava savunma füzeleri tedarik etmeyi planladığı açıklandı. Bu girişim, AB ve Avrupa içinde ortak askeri tedarik ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Sosyal medya ve bazı yerel kaynaklarda Macaristan'ın toplamda 968 adet Mistral füzesi alacağı ve bunun için 690 milyon dolar ödeyeceği iddiaları dolaşıma sokuldu.

Bu iddia sosyal medyada ve bazı çevrelerde dolaşsa da şu ana kadar uluslararası haber ajansları ya da resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış detaylı bir sözleşme ya da satın alma rakamı (968 adet / 690 milyon dolar) açıklanmadı.

Aynı şekilde Fransız savunma satın alma ajansı DGA tarafından ortak tedarik projeleri kapsamında genel çerçeve açıklamaları yapılsa da, Macaristan özelinde bu kadar büyük bir adet ve tutar bilgisi resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı.

Avrupa'da hava savunma kapasitesini güçlendirme çabaları artıyor. Mistral tipi sistemler, kısa menzilli tehditleri engellemeye yönelik taşınabilir füzeler sunuyor.

Ortak tedarik girişimleri, Avrupa Birliği ve savunma pazarındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

24 adet F-15 gidiyor, Rafale savaş uçağı geliyor

İddia edildiği gibi 968 adet ve 690 milyon dolarlık bir "Mistral füzesi" alımı olursa bölgede kartlar yeniden dağıtılabilir.

