Savunma

Değeri tam 7 milyar dolar! F-35'ler resmen iptal, Eurofighter savaş uçakları geliyor

Dünyada ülkeler havacılık savaşına hazırlanıyor. Son olarak Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ülke resmen F-35 savaş uçaklarından vazgeçerek, Eurofighter savaş uçaklarına yöneldi. Bu satışın iptal olmasının en büyük nedenlerinden birisi de F-35 savaş uçaklarının maliyetinin yüksek olması. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ18 Ocak 2026 Pazar 13:49 - Güncelleme:
Finlandiya'nın, yüksek maliyetleri nedeniyle F-35 savaş uçakları konusunda geri adım atarak rotayı Eurofighter Typhoon'lara çevirdiği iddia edildi. Finlandiya basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki Eurofighter savaş uçakları, daha sürdürülebilir bir alternatif olarak masaya geldi.

7 MİLYAR DEĞERİNDE EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

İddialara göre Helsinki yönetimi, F-35 programının artan bakım, işletme ve modernizasyon giderlerini yeniden değerlendirmeye aldı. Bu durumun, Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarını yeniden ön plana çıkardığı belirtiliyor.

Finlandiya basını, kararın henüz resmi olarak doğrulanmadığını vurgularken, savunma çevrelerinde bu iddianın ciddi şekilde tartışıldığını aktardı. Uzmanlar, olası bir tercih değişikliğinin sadece Finlandiya'nın savunma politikası açısından değil, NATO içindeki hava gücü dengeleri açısından da dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan F-35 savaş uçakları, gelişmiş teknoloji ve görünmezlik kabiliyetiyle öne çıkarken; Eurofighter Typhoon'lar daha düşük maliyet, Avrupa merkezli lojistik ve hızlı teslimat avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddia Avrupa savunma kulislerinde geniş yankı uyandırmış durumda.

