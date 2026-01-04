İSTANBUL 18°C / 12°C
Savunma

Değeri tam 8,5 milyar dolar! 10 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor

Dünyada yaşanan gelişmelerden sonra ABD yapımı olan Patriot hava savunma füzeleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya tehlikesine karşı Danimarka, 8,5 milyar dolar değerinde olan 10 adet Patriot hava savunma füzesi için ABD ile pazarlıklara oturacak. İşte detaylar…

4 Ocak 2026 Pazar 14:24
Değeri tam 8,5 milyar dolar! 10 adet Patriot hava savunma füzesi geliyor


Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından alınması sonrası ülkeler savunma gücüne takviye yapmak için harekete geçti. Yaşanan gelişmelerden sonra Avrupa devletleri Rusya tehlikesine karşı hava savunma füzesi almak için kollarını sıvadı. Danimarka'da 10 adet Patriot füzesi satışı için ABD ile görüşecek.

PATRIOT HAVA SAVUNMA FÜZESİ İÇİN MASAYA OTURUYORLAR

Danimarka'nın, hava savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD ile 8,5 milyar dolar değerinde 10 adet Patriot hava savunma füzesi alımı konusunda görüşmelere hazırlandığı öne sürüldü. Gelişme, NATO ve Avrupa güvenliği açısından büyük yankı uyandırdı.

İddialara göre Danimarka, artan bölgesel tehditler ve NATO yükümlülükleri kapsamında Patriot hava savunma füzesi sistemlerini envanterine katmayı planlıyor. ABD ile yapılacak olası görüşmelerde 10 adet Patriot hava savunma füzesi için kapsamlı bir savunma paketi ele alınacak.

8,5 MİLYAR DOLARLIK DEV SAVUNMA ANLAŞMASI

Savunma kulislerine yansıyan bilgilere göre, söz konusu paket; radar sistemleri, mühimmat, eğitim ve lojistik destek unsurlarını da içeriyor. Bu da Patriot hava savunma füzesi alımının toplam maliyetini 8,5 milyar dolar seviyesine çıkarıyor. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde Danimarka, bölgedeki en güçlü Patriot hava savunma füzesi altyapılarından birine sahip olacak.

Uzmanlara göre Danimarka'nın Patriot hava savunma füzesi hamlesi, özellikle Baltık hattında artan güvenlik kaygılarıyla doğrudan bağlantılı. ABD yapımı Patriot hava savunma füzesi sistemleri, balistik füzelere ve hava tehditlerine karşı en gelişmiş çözümler arasında gösteriliyor.

Henüz Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan resmî bir doğrulama gelmezken, görüşmelerin önümüzdeki aylarda netlik kazanabileceği belirtiliyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, bu anlaşma Avrupa'da Patriot hava savunma füzesi odaklı en büyük savunma yatırımlarından biri olacak.

