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Savunma

Demir Kubbe gerçeği ortaya çıktı

ABD'de yapılan çalışma, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin, olası Hizbullah ve İran saldırısına karşı etkisiz kalacağını ortaya koydu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:13 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:13
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İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Amerikan Yahudi Güvenlik Enstitüsü dikkat çeken bir çalışma ortaya koydu. Çalışmada İran ve Hizbullah'ın Hamas'a göre çok daha gelişmiş saldırı sistemleri olduğu ve bu durumda İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemlerinin işe yaramayacağına dikkat çekildi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, yaşanan son çatışmalarda Hamas tarafından sınandı. Yapılan araştırmalar Hamas yerine Hizbullah ve İran'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin etkili olmayacağını gösterdi. Araştırmada İran ve Hizbullah'ın Hamas'tan daha etkili saldırı sistemlerinin ve araçlarının olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmayı yapan Amerikan Yahudi Güvenlik Enstitüsü, İsrail'in ABD ile ortak çalışmalar yürüterek hava savunma sistemleri geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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