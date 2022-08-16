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Savunma

Dengeleri altüst edecek! S-400 üretim hattı Türkiye'ye uzanıyor

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ile S-400 savunma füze sistemlerinin ikinci alayı için tedarik sözleşmesinin imzalandığını söyledi. TASS'ta yer alan bilgilere göre, anlaşma kapsamında S-400 sisteminin bileşenlerinin Türkiye'de üretilmesi planlanıyor.

Star Gazetesi16 Ağustos 2022 Salı 14:43 - Güncelleme:
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Rusya'nın Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitri Şugayev Army-2022 uluslararası forumunun oturum aralarında TASS'a açıklamalarda bulundu.

Şugayev, Türkiye'ye S-400 savunma sistemlerinin ikinci alayı için tedarik sözleşmesinin imzalandığını ve anlaşma kapsamında, sistemin bileşenlerinin üretiminin yerelleştirileceğini (Türkiye için) ima etti.

Şugayev açıklamasında, "İlgili sözleşme belgesinin imzalanmış olduğunu belirtmek isterim. Anlaşma kapsamında, sistemin bileşenlerinin üretiminin yerelleştirilmesi de bulunuyor. S-400 Triumph hava savunma sistemi benzersiz bir sistemdir ve önümüzdeki yıllarda herhangi bir devletin performans özellikleri açısından S-400 Triumph hava savunma sistemine yaklaşabilecek bir sistem geliştireceğine inanmak için bir nedenim yok. Bunu güvenle ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin pratikte devam ettiğini belirten Şugayev, bu yılki zor siyasi ortamın, Rus tarafı ile ortaklar arasındaki etkileşimin bazı yönlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Şugayev, "Bununla birlikte, iki ülkenin liderleri arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda, Türkiye ile askeri-teknik iş birliğimiz geliştiriyoruz. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

S-400 ANLAŞMASI

Ankara ile Mosova, 2017 yılında S-400 sistemleri tedariki için bir sözleşme imzaladı. İlk teslimatla Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu.

ABD, Türkiye'yi Rus hava savunma sistemlerinden vazgeçirmeye çalıştı ancak, 'bu kararı yalnızca Türkiye'nin verebileceğini' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemlerden vazgeçmedi.

ABD, Türkiye'ye geri adım attırmak için F-35 programından çıkarma ve bir dizi tek taraflı yaptırım uygulasa da, S-400 anlaşmasına kararlılıkla bağlı kalındı.

Rus basınında yer alan konuya ilişkin haberde, "Ankara NATO'nun kilit müttefiki ve bu tür yatırımların uygulanmasını yanıtsız bırakmayacağı konusunda uyardı." ifadeleri yer aldı

S-400 TESLİMATI

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi teslimatı 12 Temmuz 2019'da başlamıştı.

S-400 sistemi malzemelerini getiren Rus uçakları art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na inmişti.

Star Gazetesi

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