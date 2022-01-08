star.com.tr 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 10:31

Avustralya Başbakanı Scott Morrison 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Avustralya ve Japonya'nın iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini artırmak için yeni bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.



Japonya Başbakanı Fumio Kishida da, çevirimiçi bir toplantı sırasında, 'Bugün Japonya için ilk olan Karşılıklı Erişim Anlaşmamızı imzalayarak bağlarımızın gücünü gösteriyoruz. RAA[Karşılıklı Erişim Anlaşması], hem sizin hem de benim çok iyi anladığımız karmaşık ve hızla değişen bir dünyada gelişmiş savunma ve güvenlik iş birliği için yeni bir sayfa açan önemli bir anlaşmadır." dedi.

Morrison, anlaşmanın Avustralya ve Japon kuvvetleri arasındaki "angajman, birlikte çalışabilirlik ve iş birliğini" destekleyeceğini de belirtti. Angajman konusundaki iş birliğinin, deniz hava sahası konusunda muhalefete düştükleri Çin'e karşı nasıl kullanılacağı ise merak konusu...

J-20'LER F-35'LERİ DURDURABİLECEK Mİ? ÇİN'E KARŞI ASKERİ İTTİFAK

Çin saldırganlığına yanıt olarak, Avustralya ve Japonya savunma yeteneklerini istikrarlı bir şekilde artırıyor. Her iki ülke de daha büyük, daha zorlu bir güç oluşturmak ve dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için ordularını yeniden organize ediyor. İki ülke de dünyanın en gelişmiş silahlarından bazılarına sahip.

Tartışmalı sular üzerindeki olası bir 'hava sahası ihlali veya saldırı' halinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin (PLA), en gelişmiş savaş uçağı J-20'nin havalanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

PLA Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, bu uçaklardan 150 adet bulunuyor. Öte yandan ittifak halindeki rakipleri ise, devasa bir hava gücüne sahip.

Avustralya ve Japonya, ABD yapımı beşinci nesil bir uçak olan F-35'i kullanıyor. Japonya şu an, 42 adet F-35A edinme sürecinde. Aralık 2018'de Japon hükümeti, 42 F-35B Kısa Kalkış ve Dikey İniş uçağı (STOVL) dahil olmak üzere 147 uçak için imza attı.

Ayrıca Japonya, yakın gelecekte F-35 filosunu tamamlayacak olan F-15 Eagles filosunu da geliştiriyor. Avustralya ise şu anda, F/A-18A/B Hornet savaş uçaklarını 72 adet F-35A savaş uçağıyla değiştiriyor. Bunlardan kırk tanesi çoktan geldi, geri kalanı ise 2023'ün sonlarında gelecek.

Çin'in 2019'daki hava üstünlüğü, F-35 teslimatların tamamlanmasıyla bu muazzam hava gücünün gerisinde kalıyor.

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