Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde Ege Denizi'nin uluslararası suları ve Türk hava sahasında düzenlenen tatbikat sürüyor.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci ile basın mensupları, TCSG Umut gemisinden takip ediyor.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 tank çıkarma amfibi gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 2 bot ve 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi için görev yapan, havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetleri'ne ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerini tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi.

Sahil Güvenlik'in arama kurtarma helikopteri, kazazedelerin bulunduğu bölgeye arama kurtarma kiti (SAR) atarak kazazedelerin şişme platforma tutunması ve su yüzeyinde kalmasını sağladı.

Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılıp en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

Arama kurtarma kitlerindeki 2 kazazede ise Türk mühendisler tarafından inşa edilerek 2014'te hizmete giren arama kurtarma gemisi TCSG Güven gemisindeki hızlı kurtarma botlarınca kurtarıldı. Kazazedelere ilk tıbbi müdahale gemideki sağlık personelince yapıldı.

Sudaki diğer kazazedelerin kurtarılmasında da Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri görev aldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak Türk tersanelerinde inşa edilen 80 sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından sudaki bir kazazede daha kurtarıldı.

Bu aşamanın ardından Sahil Güvenlik helikopteri sudaki bir diğer kazazedeyi çıkartarak TCSG Güven gemisinde tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Denizdeki bazı kazazedeler de Kaan sınıfı Sahil Güvenlik botu ile alabora olduğunda kendini doğrultma özelliğine sahip arama kurtarma sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İki senaryo halindeki tatbikatın birinci senaryosundaki bu faaliyetler, başarıyla tamamlandı.

Bugün yapılacak ikinci senaryoda ise bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.