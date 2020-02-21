Deniz ikmal gücüne taze kan

21 Şubat 2020 Cuma09:30 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:37

Hollanda Kraliyet Donanması'nın açık deniz lojistik destek ve ikmal kabiliyetinin geliştirilmesi için yeni bir tedarik anlaşması imzalandı.

Damen'in duyurusuna göre Den Helder'de inşa edilecek olan platform için yüzden fazla Hollandalı firma görev alacak. Ülkenin savunma tedarik birimi olan Savunma Materyal Organizasyonu sorumluluğunda yürütülecek olan proje kapsamında Damen Tersanesi ise ana yüklenici olarak seçildi.

Dünyanın herhangi bir noktasında görev yapabilecek olan olan geminin uzunluğu 200 metre olarak planlandı.

C4 Defence'ın haberine göre, ileri otomasyon altyapısı ve elektronik sistemler sayesinde 75 kişilik mürettebatla idare edilebilecek olan platformda, 75 kişinin konaklaması için ilave alanlar da bulunacak.

20 konteyner taşıma kabiliyeti bulunan gemi, özel yakıt tüketimi ve ekzoz emisyonları göz önünde bulundurularak geliştirilen gövde tasarımı ve uskur yapısı sayesinde öncülü HNLMS Karel Doorman (A 833)'a nazaran %6 yakıt tasarrufu sağlayacak.

2024 yılında inşa faaliyetlerinin tamamlanması beklenen ve HNLMS Den Helder adıyla görev yapacağı açıklanan yeni lojistik destek gemisi, 2025'in ikinci çeyreğinde operasyonel hâle gelecek. Dev gemi için ayrılan bütçe ise 375 milyon Euro olarak açıklandı.