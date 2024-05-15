İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2461
  • EURO
    34,9816
  • ALTIN
    2440.06
  • BIST100
    10160.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, yerli silah sistemleri damga vurdu!
Savunma

Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, yerli silah sistemleri damga vurdu!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır.' ifadelerini kullandı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, yerli silah sistemleri damga vurdu!
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri ve bağlı komutanlıkların, harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanan Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı, 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin katılım sağladığı Deniz - Kurdu-II/24 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde, yerli ve milli platformlar ve sistemler ön planda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı'nda kullanılan yerli ve milli ürünlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu belirtti.

Başkanlık olarak yürüttükleri tüm projelerinde yerli ve milli imkan ile kabiliyetleri azami oranda kullandıklarına işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız tarafından düzenlenen Deniz Kurdu-II/24 Tatbikatı kapsamında, yerli ve milli imkan ve kabiliyetler ile inşa edilmiş olan çok sayıda platformumuz ve platformlarımıza entegre radar, elektro-optik, mühimmat, alt sistem, faydalı yük, elektronik bileşen ve yazılımlarımız ile savunma sanayiimiz tarafından geliştirilen birçok yerli ve milli ürün de yer almaktadır. Tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kıymetli personeli ile savunma sanayiinde takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden ve bir üst aşamaya geçmemize vesile olan ülkemiz savunma sanayii ekosisteminde yer alan ana yüklenicilerimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ'lerimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

  • Deniz Kurdu
  • tatbikat
  • yerli sistem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.