Denizaltı avcısı 'P-72' ilk kez görüntülendi

20 Mart 2021 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:14

Türk Silahlı Kuvvetleri, deneyimli personelini son teknoloji harp gereçleri ile donatmayı sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yakın zamanda giren denizaltı avcısı P-72'ler de onlardan biri.

P-72 deniz karakol uçağının Mavi Vatan'daki görev uçuşunu ilk kez TRT Haber ekibi görüntüledi.

LINK 16 VERİ SİSTEMİ İLE SU ÜSTÜNDEN ANLIK BİLGİ VERİYOR

Uçakta 2'si pilot 1'i taktik koordine subayı 8 personel görev alıyor.

P-72, su üstü deniz hareketliliğinin resmini çıkartarak LINK 16 veri sistemi üzerinden deniz ve hava kuvvetleri unsurlarına anlık bilgi veriyor.

Deneyimli personel su üstünde olduğu gibi altındaki hiçbir hareketliliği de gözden kaçırmıyor.

"AKDENİZ'DE VE BÖLGEMİZDE EN BÜYÜK DENİZ HAVA GÜÇLERİNDEN BİRİSİ OLACAĞIZ"

Deniz Hava Filo Komutanı Albay Ahmet Özekin, şöyle konuştu:

"P-72 deniz karakol uçaklarımızın envantere girmesiyle yıl sonuna kadar yaklaşık 12 adet deniz karakol uçağımız olacak. Bu da tüm Akdeniz'de ve bölgemizde en büyük deniz hava güçlerinden birisi olacak. Hatta en büyüğü olduğumuzu söyleyebilirim.

Mavi Vatan olarak adlandırdığımız Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki bu gücümüzü Orta Akdeniz ve Batı Akdeniz'e kadar da bu uçakların havada kalış ve menzili sayesinde arttırabileceğiz."

9 SAATE KADAR HAVADA KALABİLİYOR

Tespit edilen düşman denizaltı unsurları, P-72 üzerinde bulunan Mark 46 ve Mark 54 torpidolarıyla imha edilebiliyor.

9 saate kadar havada kalabilen uçak, elektronik karıştırmaya ve güdümlü mermilere karşı kendini koruyabiliyor.

Tüm görevlerine ek olarak arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabiliyor.

ÜRETİMİNDE YERLİ FİRMALAR DA YER ALDI

P-72 deniz karakol uçaklarının üretiminde TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok yerli savunma sanayi şirketi de alt yüklenici olarak yer alıyor.