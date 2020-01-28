AA 28.01.2020 13:15 - Güncelleme: 28.01.2020 13:32

Türkiye'nin teknoloji merkezi ASELSAN, Ar-Ge çalışmaları sonucunda muhtelif tipte radar soğurucu malzeme ve radar soğurucu yapıları; kara, deniz, denizaltı, süpersonik hava platformlarının çevresel isterlerini sağlayacak şekilde geliştirip ürüne dönüştürüyor.

ASELSAN'ın kompozit radar soğurucu yapı ürünleri, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarının kaplanmasında kullanılacak. Ürünler periskoplara kaplanmadan önce Alman tersanesi tkMS, Alman periskop üreticisi Hensoldt Optronics ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan kabul heyetiyle fabrika kabul testleri yapıldı. Testlerde, ASELSAN’ın düşük görünürlük teknoloji ürünü kompozit radar soğurucu yapının performansı onaylandı.

Denizaltıların "gözü" olarak nitelendirilen periskoplar, emniyetli mesafelerden hedefe görünmeden denizaltıların görev yapmasını sağlıyor. Periskopların görüntü almak için yüzeye çıktığında düşman tarafından görünmemesi hayati önem taşıyor. Periskopların fark edilmemesi radar soğurucu yapı ürünlerle sağlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının düşman radarlarına yakalanmadan görevlerini icra etmesini sağlayan düşük görünürlük teknolojileri, dünyadaki gelişmiş ordularda kritik bir kuvvet çarpanı ve ülkelerin hükümetler tarafından kontrol altında tuttuğu, başka ülkelerle paylaşmadığı milli hazine statüsünde stratejik öneme sahip bulunuyor. Bu nedenle, düşük görünürlük teknolojisinin veya nitelikli düşük görünürlük özelliğine sahip ürünlerin yurt dışından temini mümkün olmuyor.

Bu doğrultuda, ASELSAN, milli kabiliyetlerle teknoloji geliştirme misyonu gereği olarak düşük görünürlük teknolojilerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, hava, deniz unsurlarında yaygınlaştırılması konusunda 2003'ten bu yana kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

Bu sayede, radar soğurucu malzeme ve radar soğurucu yapı geliştirme süreciyle platformların radar kesit alanı azaltımı konularında teknolojik birikim, nitelikli ürün gamı ve altyapılar ASELSAN bünyesinde kazanıldı.