Denizden dolar avladık! O ülke istiyor: Türkiye'den alacaklar

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda yeni sözleşmeler imzaladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, Endonezya'da şirket olarak hareketli ve bereketli bir fuar geçirdiklerini söyledi.

Bu ülkede yaklaşık 2 yıl boyunca harcadıkları emeğin karşılığını özellikle savaş yönetim sistemiyle aldıklarını ifade eden Nacar, bu yönde çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Nacar, paraşüt ve atış simülatörlerine yönelik de sözleşmeler ve iş birliği protokolleri bağıtladıklarını belirterek, özellikle sivil havacılık tarafında Boeing, Cessna gibi uçaklara ait simülatörlerin konumlanmasıyla ilgili iş birliği anlaşmaları yaptıkları bilgisini verdi.

Endonezya'nın büyük ve büyük olduğu kadar da zor bir pazar olduğunu vurgulayan Nacar, şöyle konuştu:

"Buraya girmek, burada tutunmak, iş yapabilmek bizim için iddialı bir durumdu, bunu başardığımıza seviniyoruz. Özellikle Savunma Sanayii Başkanlığımızın yönlendirmeleri doğrultusunda 2 yıl önce başladık çalışmalara. Buradaki Savunma Bakanlığının büyük destekleri oldu, diğer Türk firmalarımızın hep birlikte çalışmaları gerçekleşti. Uzun bir süreç sonunda ipi göğüsledik ve güzel projelere imza attık. Artık Endonezya'da daha kalıcı olabilmenin, aldığımız işleri sürdürmenin, başarıyla tamamlamanın peşindeyiz. Daha sonra gelebilecek potansiyeli, işleri geliştirmek üzere artık müşteriyle doğrudan diyaloğumuz da oldu. Bunları değerlendirerek Endonezya pazarında varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Özellikle de bu varlığı yeni çıkardığımız ürünler olan dijital birlikler, otonom sistemler, Sahil Güvenlik Sistemi gibi konularda devam ettirmeyi orta ve uzun vadede planlıyoruz."

- SONUÇLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Endonezya'da imzalanan sözleşmelerin sonuçlarının görülmeye başladığını vurgulayan Nacar, 2021'de atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Nacar, işlerin tamamlanmasına yönelik olarak ekiplerin faaliyetlerinin yoğunlaşacağını ifade ederek, "Endonezya tarafı bizden teknoloji transferi istiyor. Burada da müthiş bir insan kaynağı var. Yetişmiş insan kaynağı da çok iyi. Bunu değerlendirmeye yönelik çalışmalarımız olacak." dedi.

- SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ VE SİMÜLATÖRLERLE İHRACAT

HAVELSAN, fuar kapsamında yapılan anlaşmalarla Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi Advent'e yönelik yeni sorumluluklar üstlendi.

Fuar kapsamında, PT Pal ile 2 fırkateyne Advent kazandırılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Şirket, ayrıca Endonezyalı bir tersaneyle yeni deniz platformlarına Advent entegrasyonu için mutabakata vardı.

Bunun yanında, bu yıl içinde anlaşmaya varılan 3 gemiye Advent entegrasyonuna ilişkin sözleşme de fuarda imzalandı.

HAVELSAN geçen yıl da Endonezya'da 2 gemi için Advent Savaş Yönetim Sistemi ve Entegrasyon Projesi imzalamıştı. Yeni sorumluluklarla HAVELSAN'ın Endonezya'da Advent sistemi kazandırılacağı gemi sayısı 7'ye çıktı.

Şirket, Advent Savaş Yönetim Sistemi ve entegrasyonuyla Endonezya'da yaklaşık 60 milyon dolarlık iş hacmine ulaştı.

Bu ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda Advent entegreli deniz platformu sayısını artırmayı hedefleyen HAVELSAN'ın Harbiye Müşterek Komuta Kontrol Sistemi de Endonezya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Taraflar, fuarda bu çözümün yaygınlaştırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.