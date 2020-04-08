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Savunma

AG600 denizden ilk defa havalanmaya hazırlanıyor

Çin'in büyük amfibi uçağı AG600, Hubei Eyaletinde bu yıl ilk deniz testi uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:51
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AG600, ilk uçuşunu Aralık 2017'de Zhuhai'de karadan havalanarak gerçekleştirdi. Uçak ilk su bazlı test uçuşunu Ekim 2018'de Jingmen'deki bir rezervuar alanından gerçekleştirdi.

Önceki tüm uçuşlar, koşulların değişebileceği denizden farklı olarak, kara ve göl gibi kontrollü bölgeden gerçekleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre amfibi uçağın 2022 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor.

AG600, orman yangınlarıyla savaşabilir, su kurtarma yapabilir, deniz ortamını izleyebilir ve devriye görevleri gerçekleştirebilir.

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