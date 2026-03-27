TCG BURGAZADA gemisinden ateşlenen gemisavar füzesi ATMACA, belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi Vatan'ın Çelik Kılıcı ATMACA, hedefi karada da affetmiyor. TCG BURGAZADA gemimizden ateşlenen gemisavar füzemiz ATMACA, belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Mavi Vatan'daki hakimiyetimizi karadaki caydırıcılığımızla pekiştiriyor, yerli teknolojilerimizle yarınlara güvenle bakıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÖRGÜN: ETKİN BİR ANGAJMAN YETENEĞİ KAZANDIĞINI SAHADA ORTAYA KOYMUŞTUR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise ATMACA'nın test atışına ilişkin paylaşımında, "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA; yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur" dedi.

Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. ��



— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 27, 2026

Görgün ayrıca, "Millî veribağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem; dinamik harekât ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır. Denizden karaya uzanan bu çok boyutlu etki alanı; savunma sanayiimizin sistemler arası entegrasyon kabiliyetini ve harekât sahasındaki derinliğini bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli başarıda emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm paydaşlarımızı, mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü liderlik, bu kazanımların en önemli itici gücünü oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.