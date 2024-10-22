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Savunma

DENİZKURDU-I tatbikatından ilk görüntü! Taarruz kabiliyetinde üstün başarı

DENİZKURDU-I Tatbikatı, 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra ediliyor. Tatbikata ilişkin ilk görüntü MSB'nin X hesabından paylaşıldı.

22 Ekim 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
DENİZKURDU-I tatbikatından ilk görüntü! Taarruz kabiliyetinde üstün başarı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, DENİZKURDU-1 Tatbikatı'nın, 21-25 Ekim arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yapıldığı hatırlatıldı.

Tatbikatın ilk gününe ilişkin bilgi verilen paylaşımda, TCG GİRESUN firkateyninden satıhtan havaya güdümlü mermi atışı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait AH-1W taarruz helikopterinden "CİRİT" ve SH-70 helikopterinden "TEMREN" füzesinin atıldığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Paylaşımda, söz konusu atışların başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.

DENİZKURDU-1 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların harekata hazırlık eğitimleri, fiili silah eğitimleri ile seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılıyor.

  • DENİZKURDU-I
  • savunma bakanlığı
  • TCG GİRESUN fırkateyn

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