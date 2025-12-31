İSTANBUL 5°C / -2°C
  Haberler
  >
  Savunma
  >
  Denizlerde yerli güç artıyor! ASELSAN ASFAT ile imzayı attı
Savunma

Denizlerde yerli güç artıyor! ASELSAN ASFAT ile imzayı attı

ASELSAN, ASFAT ile deniz platformları savaş sistemlerinin tedariki ve entegrasyonuna yönelik 225 milyon avro tutarında anlaşma imzaladı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 17:06
Denizlerde yerli güç artıyor! ASELSAN ASFAT ile imzayı attı
ABONE OL

ASELSAN, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile deniz platformları savaş sistemlerinin tedariki ve entegrasyonuna yönelik 225 milyon avro tutarında sözleşme imzalandığını duyurdu.

ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ASFAT ile 225 milyon avroluk sözleşme imzaladıklarını duyurdu. ASELSAN, sözleşmenin Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerini kapsadığını açıkladı. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

  • tedarik ve entegrasyon
  • 225 milyon avro
  • aselsan
  • asfat

