Denizlerde yerli güç artıyor! ASELSAN ASFAT ile imzayı attı

ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ASFAT ile 225 milyon avroluk sözleşme imzaladıklarını duyurdu. ASELSAN, sözleşmenin Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerini kapsadığını açıkladı. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.