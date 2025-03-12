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Savunma

Denizlerin altını üstüne getirecek! ATMACA hedefi tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen, 'ATMACA Güdümlü Mermisi'nin TCG PREVEZE denizaltısından atışının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Denizlerin altını üstüne getirecek! ATMACA hedefi tam isabetle vurdu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen 'ATMACA Güdümlü Mermisi'nin denizaltılarımız tarafından da kullanılabilmesi için geliştirilen proje kapsamında ilk fiili atış yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katılımıyla, TCG PREVEZE denizaltısından 'Kapsüllü Atmaca Güdümlü Mermisi'nin atışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Savunma Sanayiimizin kahramanlarını kutluyoruz."

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