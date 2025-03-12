Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli imkanlarla ROKETSAN tarafından üretilen 'ATMACA Güdümlü Mermisi'nin denizaltılarımız tarafından da kullanılabilmesi için geliştirilen proje kapsamında ilk fiili atış yapıldı.

Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracak! ����



Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi.... pic.twitter.com/9MSXbQncU6 — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 12, 2025

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katılımıyla, TCG PREVEZE denizaltısından 'Kapsüllü Atmaca Güdümlü Mermisi'nin atışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Savunma Sanayiimizin kahramanlarını kutluyoruz."