  • Depodaki Türk bombaları fena korkuttu: Türkiye'nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor
Depodaki Türk bombaları fena korkuttu: Türkiye'nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor

ASELSAN'ın LGK-82 lazer güdüm kitinin fabrika kabul testlerinin tamamlanarak seri teslimatlara başlandığını açıklaması İsrail basınının dikkatini çekti. 'Seri üretim akıllı bombalar: Türkiye'nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor' başlıklı haberde F-16'lar ve AKINCI'yla yapılan testlerin, Türkiye'nin savunma alanında kat ettiği mesafeyi ortaya koyduğu bildirildi.

ABDULLAH POLAT3 Mayıs 2026 Pazar 08:16
ASELSAN, hava platformlarının vuruş hassasiyetini artıran yerli çözümlerinde seri üretim kapasitesini artırıyor. Şirket tarafından paylaşılan son bilgilere göre, onlarca adet LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) sisteminden oluşan yeni bir parti, kabul testlerinin ardından kullanıcıların envanterine girmek üzere hazır hale getirildi.

Söz konusu aşama İsrail'de büyük ses getirdi. İsrail merkezli Maariv gazetesi, ASELSAN'ın, lazer güdüm kitlerinin tüm tedarik ve üretim zincirini ortaya koyan kapsamlı bir doküman yayınladığını açıklayarak şirketin Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini bir kez daha hatırlattığı vurgulandı.

"MODERN BİR SİLAHA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Haberde, robotik kollarla çalışan otomatik üretim hatlarından, hassas montaja ve kullanılmayı bekleyen uzun sıralar halindeki mühimmatın bulunduğu devasa depolardaki toplu stoklara kadar tüm sürecin önemli anlamlar taşıdığı ifade edildi.

LGK'lerin, geleneksel ve "basit" hava bombalarını hassas, lazer tabanlı güdümlü mühimmatlara dönüştürmek için tasarlanmış teknolojik bir sistem olduğunun altı çizilen haberde, mevcut stoklara güdüm başlığı kiti ve yönlendirme kanatçıkları eklenerek, ucuz ve basit bir silahın uygun maliyetle modern bir silaha dönüştürüldüğü ifade edildi.

KARADA VE DENİZDE BAŞARI GÖSTERDİ

ASELSAN'ın, üretim süreçlerine ek olarak, sistemin operasyonel yeteneklerini gösteren canlı atış testlerine ait dokümanları da yayınladığı aktarılan haberde, testlerin, LGK kitiyle donatılmış mühimmatın F-16 savaş uçaklarından ve gelişmiş Akıncı İHA'sından atıldığı vurgulandı. Haberde, testlerin başarılı geçtiği ve hem karada hem de denizde beklentileri karşıladığı dile getirildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN GÜCÜNE VURGU

Haberde, bu tip bir yükseltme sisteminin seri üretimine geçişinin, Türk savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlığa ulaşma ve Batı silahlarına olan bağımlılığını azaltma arzusunu gösterdiği ifade edildi. Haberde ayrıca, bölgesel ve küresel arenada önemli bir silah tedarikçisi olarak Ankara'nın konumunun yükselmeye devam ettiği ifade edildi.

