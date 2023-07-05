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Savunma

DERMAN'ın ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi kapsamındaki ilk teslimatlar başarıyla gerçekleştirildi.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
DERMAN'ın ilk teslimatı yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi kapsamında geliştirilen ilk araçların teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen DERMAN'ın ilk teslimatını gerçekleştirdik. 8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı ve dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Proje kapsamında tedarik edilecek olan; 70 adet araç, 70 adet konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

DERMAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

8x8 tekerlek konfigürasyonu ile öne çıkan DERMAN, NATO standardında balistik koruma sağlıyor. 517 beygir motoru ve 16 ileri, 4 geri vitese sahip otomatik şanzıman desteğine sahip olan araç 110 km/h azami hız yapabiliyor. -32 C ile +49 C arası sıcaklıklarda çalışabilen yüksek hareket kabiliyetli DERMAN, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket edebiliyor.

Araçta ayrıca patlak gider tekerlek sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, personel bölmesi otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, 20 ton yüklü 1CC konteyneri taşıyabilme özelliği ve ZMA/ZPT taşıyabilme özelliği bulunuyor.

  • DERMAN
  • Konteyner taşıyıcı araç
  • Haluk Görgün

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