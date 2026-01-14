Dertlerine Türk savunma devi derman oldu! 3 ülkeye aynı anda üretim başladı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademisi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de başladı.

Özgür Güleryüz, "Değişime Yön Veren Liderler" oturumundaki konuşmasında, şu anda dünyada rekabetin çok fazla olduğunu belirterek, bu noktada şirket olarak kendilerini doğru bir şekilde tanımlamanın ve beklentileri ona göre ayarlayabilmenin başarıyı yakalamada önem taşıdığını ifade etti.

1991 yılında kurulan STM'nin zaman içerisinde yaşadığı dönüşümden bahseden Güleryüz, "STM günümüzde askeri denizcilik, siber güvenlik gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren bir şirket. STM'de stratejik plan yapıyoruz, ancak başarıyı yakalayabilmek için çok çevik olmak gerekiyor." diye konuştu.

Güleryüz, savaş alanındaki teknik gelişmelerin hızına dikkati çekerek, "Rusya-Ukrayna savaşında dronların kullanılmaya başladığı gün ile bugün arasında hem yetkinlik hem de yetenekler anlamında çok büyük farklar var. O yüzden bizim mutlaka çevik olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"İHRACATTAKİ ÖNEMLİ BAŞARIMIZIN ARKASINDA BU VAR"

Çevik olmak istendiğinde bunun çalışanları da kapsayacak şekilde ele alınması gerektiğini anlatan Güleryüz, STM'nin faaliyet alanlarının çok değişken olmasına rağmen kişi sayısı olarak artmadıklarını vurguladı.

Güleryüz, katılımcı bir şirket olmak istediklerini belirterek, "Her zaman müşterilerimizin güvenilir iş ortağı olmak istiyoruz. İhracattaki önemli başarımızın arkasında da bu var. Şükürler olsun bugüne kadar takviminde bitiremediğimiz bir proje olmadı." dedi.

Ekosistemin çok önemli olduğuna işaret eden Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ekosistemdeki şirketleri ayakta tutabilmek, onların bize güvenmesi, bizlerin onlara güvenmesi çok önemli. Ülkemizin en önemli askeri denizcilik firmalarından bir tanesiyiz. STM'nin olmazsa olmazı güvendir, ekosistemimizdeki firmaların güvenilir iş ortağı olmak istiyoruz. Onları hiçbir şekilde mağdur etmemek, beraber büyümek istiyoruz. Her şeyden önce aynı şeyi çalışanlarımızla yaşamak istiyoruz."

Güleryüz, STM yönetimi olarak tamamen şeffaf, güvenilir ortamda çalışanlarının her türlü konuda kendilerini yönlendirebileceği, katkı sağlayabileceği bir yapı kurmaya çalıştıklarını belirterek, "Açık kapı toplantıları yapıyoruz, çalışanlarımızın her konudaki görüşlerini dinleyip ona göre kendimizi evirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan tersine mentörlük programımız var. Gençlerin beklentileri bizlerden çok daha farklı olabiliyor. Geri beslemelerle sürekli kendimizi yönlendiriyor, ona göre bir yönetim stratejisi belirlemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Güleryüz, STM'nin işlerinin giderek büyüdüğünü aktararak, "Şu anda İstanbul'da hem Ukrayna'ya hem Portekiz'e hem de Malezya'ya gemi üretiyoruz." dedi.

İhracatta başarılı olmak için müşterilerin ihtiyaçlarını çok iyi anlamanın önemli rol oynadığını anlatan Güleryüz, iletişimin bir projenin başarısı için bir numaralı kural olduğunu, bunun yanına güven ve empati eklendiğinde başarıya ulaşmanın kolay hale geldiğini ifade etti.