Dev anlaşma! F-18 Hornet yerine EF-2000 Eurofighter Typhoon geliyor

İspanya, eskiyen F-18 Hornet savaş uçağı filosunu yenileme çabaları kapsamında, EF-2000 Eurofighter Typhoon savaş uçağı almaya karar verdi.

Savaş uçağı konsorsiyumu ile yapılan sözleşme kapsamında, 16 adet tek pilot, 4 adet çift pilot 20 EF-2000 Eurofighter Typhoon uçağının alınacağı belirtildi.

BAE Systems'in ILA Berlin Uluslararası Hava Fuarı'nda yaptığı duyuruya göre bu sparişle, sipariş edilen veya teslim edilen EF-2000 Eurofighter Typhoon sayısı 545'e çıkacak.

EF-2000 Eurofighter Typhoon, daha fazla silah sisteminin kullanılmasına izin veren ve savaş uçağını "çoklu rol" kabiliyetine yaklaştıran en son yazılım güncellemelerini ("paket" CM02 +) içerecek ve ayrıca daha gelişmiş iletişim sistemleriyle donatılacak.

F-18 HORNET YERİNE EF-2000 EUROFİGHTER TYPHOON

AIRBUS ile İspanya arasındaki 20 EF-2000 Eurofighter Typhoon sözleşmesinin tutarının 2.043 milyar avro olduğu bildirildi. Uçak, İspanya'nın Getafe kentindeki fabrikada monte edilecek.

Uçağın, hava sahalarının kontrol görevlerini yerine getirmek için Baltık Cumhuriyetlerinde NATO görevleri çerçevesinde konuşlandırıldığı da hatırlatıldı.

İspanya tarafından yapılan duyuru, Kasım 2020'de Almanya için 38 yeni Typhoon siparişinin ardından geldi.

Star Gazetesi